После событий 24 февраля 2022 года Украина оказалась в центре внимания международного сообщества. После этого многие иностранцы заинтересовались нашей страной.

Один из них рассказал, что после этих событий начал изучать украинский язык. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его видео в ТикТок.

Почему голландец решил учить украинский язык?

По словам нидерландца, проживающего в Украине, он начал учить украинский уже после начала полномасштабного вторжения. Он вспомнил, что это произошло 15 марта 2022 года, то есть в первые недели большой войны.

Иностранец рассказал, что решение принял после просмотра видео, где дети рассказывали о том, что они пережили. Они также создали очень красивые рисунки и эта ситуация тронула нидерландца. Именно поэтому он решил, что хочет выучить украинский, однако была также и еще одна причина.

Я тогда первый раз слышал украинский язык и думал, какой это хороший язык. Мне надо его выучить,

– объяснил он.

Нидерландец разговаривает на украинском: смотрите видео

С этого начался путь иностранца в изучении нашего языка.

