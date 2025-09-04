Іноземець розповів, чим його вразила українська мова та чому він її вивчив
- Нідерландець, що проживає в Україні, почав вивчати українську мову після перегляду зворушливого відео з дітьми.
- Британка Еллі приготувала свій перший борщ в Україні, вважаючи процес приготування частиною особливого досвіду української кухні.
Після подій 24 лютого 2022 року Україна опинилась у центрі уваги міжнародної спільноти. Після цього багато іноземців зацікавились нашою країною.
Один із них розповів, що після цих подій почав вивчати українську мову. Про це пише 24 Канал із посиланням на його відео у ТікТок.
Чому нідерландець вирішив вчити українську мову?
За словами нідерландця, який проживає в Україні, він почав вчити українську вже після початку повномасштабного вторгнення. Він пригадав, що це сталось 15 березня 2022 року, тобто у перші тижні великої війни.
Іноземець розповів, що рішення ухвалив після перегляду відео, де діти розповідали про те, що вони пережили. Вони також створили дуже гарні малюнки і ця ситуація зворушила нідерландця. Саме тому він вирішив, що хоче вивчити українську, однак була також і ще одна причина.
Я тоді перший раз чув українську мову і думав, яка це гарна мова. Мені треба її вивчити,
– пояснив він.
Нідерландець розмовляє українською: дивіться відео
З цього почався шлях іноземця у вивченні нашої мови.
Як британка готувала борщ?
- Еллі, британка, що живе в Україні, приготувала свій перший борщ і була вражена процесом приготування.
- Вона зазначила, що приготування борщу стало для неї новим досвідом, на відміну від звичних швидких страв у Великій Британії.
- Еллі розповіла, що завжди вважала українську кухню доволі смачною, але те, що для приготування більшості страв потрібно багато часу було серйозним мінусом. Тепер же вона каже, що це не мінус, а частина досвіду й те, що робить цю кухню особливою.