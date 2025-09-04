Після подій 24 лютого 2022 року Україна опинилась у центрі уваги міжнародної спільноти. Після цього багато іноземців зацікавились нашою країною.

Один із них розповів, що після цих подій почав вивчати українську мову. Про це пише 24 Канал із посиланням на його відео у ТікТок.

Дивіться також Упаковка розповідає більше, ніж ви думаєте: на що звернути увагу при виборі кави

Чому нідерландець вирішив вчити українську мову?

За словами нідерландця, який проживає в Україні, він почав вчити українську вже після початку повномасштабного вторгнення. Він пригадав, що це сталось 15 березня 2022 року, тобто у перші тижні великої війни.

Іноземець розповів, що рішення ухвалив після перегляду відео, де діти розповідали про те, що вони пережили. Вони також створили дуже гарні малюнки і ця ситуація зворушила нідерландця. Саме тому він вирішив, що хоче вивчити українську, однак була також і ще одна причина.

Я тоді перший раз чув українську мову і думав, яка це гарна мова. Мені треба її вивчити,

– пояснив він.

Нідерландець розмовляє українською: дивіться відео

З цього почався шлях іноземця у вивченні нашої мови.

Як британка готувала борщ?