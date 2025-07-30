30 июля 2010 года ушел из жизни Николай Мозговой – выдающийся композитор и певец, автор известных хитов "Край", "Минає день" и "Материнська любов". Его помнят как талантливого музыканта, а еще как прямолинейного и принципиального человека.

Артист отошел в мир иной на 63-м году жизни, однако его песенное наследие живо и по сей день. Малоизвестные факты о Николае Мозговом расскажет 24 Канал со ссылкой на Суспільне.

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Мог быть юристом

С детства Николай Мозговой занимался музыкой, пел в школьном хоре и окончил музыкальное училище в Черновцах. Однако после этого поступил в юридическое училище в Харькове. То есть Николай Мозговой мог бы стать юристом, однако он бросил учебу и перебрался в столицу. В Киеве сначала он поступил в студию цирково-эстрадного искусства, впоследствии – в консерваторию.

Принцип на всю жизнь

В 1971 году Николай Мозговой стал солистом "Укрконцерта" и с тех пор у него сформировался принцип, которого он придерживался до конца жизни – петь исключительно вживую без использования фонограммы. И это было сложно, ведь иногда приходилось давать 30 или более концертов ежемесячно, но петь под "плюс" певец отказывался принципиально.

Николай Мозговой в "Укрконцерте": смотрите видео

И именно поэтому он покинул "Укрконцерт" в 1994 году – тогдашнее руководство компании считало, что выступления под фонограмму звучат и выглядят лучше, с чем отнюдь не соглашался Мозговой.

Из-за взглядов от него отворачивались

Мозговой был убежден, что все артисты должны петь вживую, поэтому не уважал тех, кто использовал "фанеру". В 1997 году артист дал интервью изданию "Бульвар Гордона", из-за которого на него обиделись многие звезды шоу-бизнеса. Он критиковал популярных артистов и сам украинский шоу-бизнес.

Разве мы имеем институт шоу-бизнеса? Все, что имеем - это прогрессирующее "фанерное" искусство. Артисты "выкладываются" под фонограмму, потом за кулисами демонстративно вытирают со лба пот, а им говорят: "Ой, сегодня ты звучал лучше, чем вчера!" Ну, это же анекдот, а не эстрада! – возмущался Мозговой.

Досталось группам Green Gray, Павлу Зиброву и Тарасу Петриненко, которых Мозговой раскритиковал. Из-за этого многие артисты написали письмо президенту Леониду Кучме с просьбой "принять меры" в отношении певца. Как результат – созданный Мозговым фестиваль "Море друзей", который имел государственное финансирование, отменили. А сам Мозговой, чтобы выплатить все долги, продал свою квартиру и некоторое время жил на студии звукозаписи.

Мозговой объяснял, что говорил то, что думал и ни о чем не жалел. Разве что признавал, что мог некоторые вещи формировать иначе.

Сначала он стал именитым композитором

Николай Мозговой прежде всего стал известным именно как композитор. В 1980 году София Ротару исполнила песню "Край", которую написал Мозговой. И эта композиция стала хитом во всем Советском Союзе. Что и не удивительно, ведь это было совершенно новое для того времени звучание.

София Ротару – "Край": смотрите видео

Песня "Проходит день, проходит ночь" появилась на слова поэта Юрия Рыбчинского. И несмотря на то, что песни Мозгового перепевали немало артистов, однако самым сильным остается авторское исполнение.

Николай Мозговой – "Проходит день, проходит ночь": смотрите видео

Смерть была внезапной

Несмотря на длительные проблемы с сердцем, смерть Николая Мозгового была внезапной. 29 июля он принимал посетителей во дворце "Украина", руководителем которого он был, потом поужинал с родными. Однако уже утром его умирающим нашла жена. По воспоминаниям дочери артиста, Елены Мозговой, он умер на ее руках. Причиной смерти стала внезапная остановка сердца артиста.