И виза не нужна: какие города Европы и США "скрываются" в наших областях

В Украине можно найти свои собственные Нью-Йорк, Париж и даже Прагу. Правда, вместо небоскребов, Эйфелевой башни или знаменитого Карлова моста здесь – обычные украинские улицы, дома и местные пейзажи. Некоторые из этих названий появились благодаря иностранным переселенцам, другие имеют неожиданную связь с военной историей Европы.

Часть населенных пунктов сохранила свои необычные названия до сих пор, а некоторые после переименования остались в памяти местных жителей. Где в Украине искать эти географические двойники и откуда они получили свои названия, расскажет 24 Канал.

Украинский Нью-Йорк в Донецкой области

В Донецкой области есть поселок Нью-Йорк, название которого действительно совпадает с названием крупнейшего города США. Его история связана с немецкими колонистами, которые селились на этих землях в XIX веке. Точное происхождение названия до сих пор остается предметом споров.

По одной из версий, его предложили помещики Фурсовы. Другая связывает название с американским происхождением жены одного из землевладельцев.

В советский период, в 1951 году, поселение переименовали в Новгородское. Историческое название вернули лишь 1 июля 2021 года. С тех пор украинский Нью-Йорк вновь появился на карте под своим историческим именем.

Напомним, что сейчас украинский Нью-Йорк в Донецкой области – не просто населенный пункт с необычным названием, а территория, оказавшаяся под российской оккупацией. Согласно официальному перечню Минразвития, поселок отнесен к временно оккупированным территориям с 23 апреля 2025 года. Ранее здесь велись ожесточенные бои, а жилая застройка подвергалась значительным разрушениям.

Париж, который можно найти в Одесской области

В Одесской области есть село Веселый Кут, которое раньше называлось Париж. Его основали немецкие колонисты в 1816 году. Название связывают с событиями наполеоновских войн.

После победы союзников над Наполеоном и взятия Парижа в 1814 году европейские переселенцы переносили названия важных для них мест на новые поселения. В 1946 году село переименовали в Веселый Кут.

Однако следы французского прошлого остались: на гербе населенного пункта изображена лилия, которую традиционно связывают с Францией.

Интересно, что в этом же регионе существовало поселение Новый Париж. Сейчас оно носит название Роща.

Новая Прага в Кировоградской области

Еще один необычный топоним можно найти в Кировоградской области. Там расположен поселок Новая Прага, название которого напоминает о столице Чехии. Однако история его появления связана не напрямую с чешским городом, а с военными событиями.

По данным "Энциклопедии современной Украины", название связывают с Пражским полком, получившим свое имя в честь победы над французскими войсками у варшавского пригорода Прага во время наполеоновских войн.

До 1822 года поселение носило названия Петриковка и Мурзинка. Впоследствии оно стало Новой Прагой.

Берлин, который совсем не похож на столицу Германии

Во Львовской области, в Бродовской общине, расположено село Берлин. Его название сразу напоминает о немецкой столице, но происхождение может быть совсем другим.

По одной из версий, слово "берлин" когда-то означало разновидность кареты. С этим связывают местную историю изготовления и ремонта таких экипажей.

Село имеет древнюю историю: первые письменные упоминания о нем датируются 1431 годом. При советской власти его переименовали в Хмилево, а историческое название вернули после провозглашения независимости Украины.

Украинский Лейпциг, Арциз и Теплица

В Одесской области есть еще несколько населенных пунктов, названия которых связаны с европейской историей. В частности, нынешний поселок Серпнево раньше назывался Лейпцигом. Это название было дано в честь победы союзных войск над Наполеоном в битве при Лейпциге в 1813 году.

Подобную историю имеет и город Арциз. Его назвали в честь французского города Арси, возле которого союзники одержали победу над войсками Наполеона в 1814 году.

Еще один пример – Теплица. Ее название связывают с чешским городом Теплице, где в 1813 году было заключено соглашение между Россией, Пруссией и Австрией о совместных действиях против Наполеона.