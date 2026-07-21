Бургер стал багряным: McDonald's удивил необычными летними новинками

В сети начали активно обсуждать обновленное меню McDonald's. Пользователи заметили сразу несколько новинок, среди которых – бургер с яркой багряной булочкой, необычный розовый соус и долгожданное возвращение куриных крылышек.

Пока что новые позиции заметили лишь в нескольких ресторанах, однако пользователи в Threads предполагают, что вскоре они появятся по всей Украине.

Какие новинки появились?

По информации, которая распространяется в соцсетях, в меню уже добавили:

новый картофель по-деревенски;

два новых соуса – чесночный с укропом и соус с хреном и травами ярко-розового цвета;

два новых бургера серии "Свой";

вернули куриные крылышки.

Новые позиции в меню McDonald's / скриншоты

Наибольшее внимание привлек бургер "Свой с овощами и свининой", который подают в необычной багряной булочке. В его состав входят две свиные котлеты, сыр чеддер, овощи и соус.

Еще одна новинка – "Свой с курицей и чесночным соусом" с куриной котлетой, беконом, сыром чеддер, солеными огурцами и чесночным соусом.

Не менее активно пользователи обсуждают и новые соусы. Особое внимание привлек розовый соус с хреном и травами, который отличается необычным цветом.

Ему составил компанию чесночный соус с укропом.

Еще одна новость для поклонников фаст-фуда – возвращение куриных крылышек. В меню уже можно найти порции из трех и пяти крылышек, а также "Чикен Бокс" с крылышками.

Пока что новинки заметили в ресторанах Белой Церкви и села Глибочица. Если тестирование пройдет успешно, вскоре обновленное меню может появиться и в других заведениях McDonald's по всей Украине, полагают комментаторы.