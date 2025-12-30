Без актерского образования – зато с культовыми ролями: малоизвестные факты о Кэтрин О'Харе

После выхода в 1990 году "Один дома" одной из самых запоминающихся персонажей стала мама Кевина МакКалистера – роль, которую сыграла канадско –американская актриса Кэтрин О'Хара.

24 Канал со ссылкой на "Украинская правда ТаблоID" рассказывает интересные факты о маме Кевина из "Один дома" – актрису Кэтрин О'Хара.

Интересные факты о маме Кевина из "Один дома"

71-летняя Кэтрин О'Хара – канадская актриса и, без преувеличения, самая известная новогодняя мама в мире. Ее роли в фильмах "Один дома", "Битлджус", а также в культовом ситкоме "Шиттс Крик" сделали актрису иконой комедии, которую узнают несколько поколений зрителей.

Кэтрин О'Хара выросла в Канаде и никогда не получала формального образования в сфере комедии. Впрочем, как шутит сама актриса, ей этого и не было нужно – ведь юмор царил в ее семье.

Все в моей семье имели чувство юмора. Папа постоянно рассказывал анекдоты, а мама обожала истории и имитацию персонажей,

– вспоминала О'Хара.

Актриса также неоднократно отмечала, что канадское происхождение сформировало ее особый стиль – с умением смеяться над собой и любовью к тонкому, иногда даже черному юмору.

До того как связать жизнь с кино, Кэтрин работала официанткой. Более того, первая попытка попасть в импровизационный комедийный театр завершилась для нее отказом.

Впрочем, в 1974 году О'Хара все же стала частью театра Second City Toronto, заменив другую актрису. Именно оттуда начался ее путь к большому успеху.

Из-за частых съемок и поездок Кэтрин имеет простой лайфхак – в ее чемодане только черная и белая одежда.

О'Хара имеет редкую аномалию – декстрокардию и синдром situs inversus. Ее сердце расположено справа, а внутренние органы – зеркально. В большинстве случаев это не влияет на здоровье, хотя может усложнить медицинские процедуры.

Кэтрин О'Хара познакомилась с будущим мужем, художником-постановщиком Бо Уэлчем, во время съемок "Битлджуса". На свидание он пригласил ее не сразу – и, по словам Уэлча, решающую роль сыграл режиссер Тим Бертон, который буквально подтолкнул его к этому шагу.

Пара поженилась в 1992 году, воспитала двух сыновей и ведет довольно закрытую жизнь. Известно, что оба сына работают в киноиндустрии за кулисами – в частности над сериалом "Шиттс Крик" и проектом "Последние из нас".

Мама Кевина из "Один дома" – актриса Кэтрин О'Хара / Фото @thealexandraarnold

Международная популярность "Один дома"

Фильм "Один дома", вышедший в 1990 году, собрал около 476,7 миллиона долларов в мировом прокате при бюджете 15 – 18 миллионов долларов, став одной из самых кассовых рождественских лент в истории.

В США, фильм видели 89% респондентов, а более половины из них регулярно просматривают его во время рождественских праздников. В Польше ежегодные телевизионные показы "Один дома" собирают 4 – 4,5 миллиона зрителей, что является одним из самых высоких сезонных рейтингов в стране. В Румынии рождественские трансляции фильма смотрят 2,5 – 3 миллионов человек, часто с лучшими показателями вечернего эфира. В странах Западной Европы, частности в Великобритании, Германии и Франции, лента стабильно входит в топ-10 рождественских фильмов на стриминговых платформах по данным FlixPatrol.

О'Хара и Калкин до сих пор в очень теплых отношениях / Фото Getty Images

Почему Кевина забыли дома – популярная теория

Существует интересное объяснение того, почему семья МакКалистеров не заметила отсутствие Кевина: в вечер перед поездкой отец случайно выбросил его авиабилет вместе с салфетками, из-за чего при подсчете в аэропорту количество билетов совпало с количеством детей, и семья спокойно отправилась в отпуск.