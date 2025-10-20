Недавно стало известно об ограблении одного из самых известных музеев мира Лувра. Там исчезли различные драгоценности.

Злоумышленники похитили из Лувра восемь украшений, которые имеют большую ценность – и материальную, и для статуса музея. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NYT.

Что похитили из Лувра?

Под прицелом воров оказалась галерея Аполлона – место хранения французских драгоценностей короны.

Кроме этого, они также попытались похитить корону императрицы Евгении, жены Наполеона III, однако не смогли этого сделать из-за оперативной реакции охраны. Корона оформлена 1354 бриллиантами, 1136 бриллиантами огранки "роза" и 56 изумрудами.

Среди утраченных драгоценностей тиара императрицы Евгении. Она была оформлена 212 жемчужинами, 1998 бриллиантами и 992 бриллиантами огранки "роза".

Также похитили декоративный бант, который носила императрица. Неизвестно, как именно должен был выглядеть готовое украшение, однако сам бант также был очень ценным. Он содержал 2438 бриллиантов и 196 бриллиантов огранки "роза".



Декоративный бант / Фото Imago, via Zuma Press

Исчезла также и брошь императрицы. Ее изготовили еще в 1855 году. Украшение называют брошью-реликварием.



Брошь императрицы Евгении / Фото Smith Archive, via Alamy

Злоумышленники похитили также целый набор украшений: сапфир, тиару, ожерелье и серьги.Неизвестно, кто именно создал эту коллекцию, однако предполагают, что ее изготовили в начале 19 века. Украшения носили королева Гортензия, жена Луи Бонапарта, и королева Мария-Амели, жена Луи Филиппа I.



Сапфировая коллекция / Фото с сайта Лувра

На тиаре было 24 цейлонских сапфира и 1083 бриллианта. В колье было 8 сапфиров, окруженных бриллиантами. Также была пара сапфировых сережек.

Обратите внимание! В музее утверждают, что похитили только одну серьгу.

Также потеряли части изумрудного свадебного набора Наполеона. Этот набор Наполеон подарил своей второй жене на свадьбу 1810 года.

Ожерелье содержит 32 изумруда, как жемчужной, так и ромбовидной формы, а также 1138 бриллиантов.

Как удалось ограбить Лувр?

Четверо злоумышленников ограбили Лувр, замаскировавшись под технических работников, и похитили драгоценности, воспользовавшись строительными работами.

Инцидент произошел в 9:30 утра по местному времени 19 октября. По словам министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса, это был хорошо организованным рейд, который длился всего 7 минут, говорится в Le Parisien.

Воры подошли к зданию со стороны, где проводились строительные работы, и использовали грузовик и корзиночный подъемник, чтобы попасть внутрь. Для проникновения они применили угловую шлифовальную машину и другие электроинструменты, разбив окна.

