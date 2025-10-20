Нещодавно стало відомо про пограбування одного із найвідоміших музеїв світу – Лувру. Там зникли різноманітні коштовності.

Зловмисники викрали із Лувру вісім прикрас, які мають неабияку цінність – і матеріальну, і для статусу музею. Про це пише 24 Канал із посиланням на NYT.

Що викрали із Лувру?

Під прицілом злодіїв опинилася галерея Аполлона – місце зберігання французьких коштовностей корони.

Крім цього, вони також спробували викрасти корону імператриці Євгенії, дружини Наполеона III, однак не змогли цього зробити через оперативну реакцію охорони. Корона оформлена 1354 діамантами, 1136 діамантами огранювання "троянда" та 56 смарагдами.

Серед втрачених коштовностей тіара імператриці Євгенії. Вона була оформлена 212 перлинами, 1998 діамантами та 992 діамантами огранювання "троянда".

Також викрали декоративний бант, який носила імператриця. Невідомо, як саме мав виглядати готова прикраса, однак сам бант також був дуже коштовним. Він містив 2438 діаманти та 196 діаманти огранювання "троянда".



Декоративний бант / Фото Imago, via Zuma Press

Зникла також і брошка імператриці. Її виготовили ще у 1855 році. Прикрасу називають брошкою-релікварієм.



Брошка імператриці Євгенії / Фото Smith Archive, via Alamy

Зловмисники викрали також цілий набір прикрас: сапфір, тіару, намисто та сережки.Невідомо, хто саме створив цю колекцію, проте припускають, що її виготовили на початку 19 століття. Прикраси носили королева Гортензія, дружина Луї Бонапарта, та королева Марія-Амелі, дружина Луї Філіпа I.



Сапфірова колекція / Фото з сайту Лувру

На тіарі було 24 цейлонських сапфіри та 1083 діаманти. У кольє було 8 сапфірів, оточених діамантами. Також була пара сапфірових сережок.

Зверніть увагу! У музеї стверджують, що викрали лише одну сережку.

Також втратили частини смарагдового весільного набору Наполеона. Цей набір Наполеон подарував своїй другій дружині на весілля 1810 року.

Намисто містить 32 смарагди, як перлинної, так і ромбоподібної форми, а також 1138 діамантів.

Як вдалося пограбувати Лувр?

Четверо зловмисників пограбували Лувр, замаскувавшись під технічних працівників, і викрали коштовності, скориставшись будівельними роботами.

Інцидент стався о 9:30 ранку за місцевим часом 19 жовтня. За словами міністра внутрішніх справ Франції Лорана Нуньєса, це був добре організованим рейд, який тривав лише 7 хвилин, мовиться у Le Parisien.

Злодії підійшли до будівлі з боку, де проводилися будівельні роботи, і використали вантажівку та кошиковий підіймач, щоб потрапити всередину. Для проникнення вони застосували кутову шліфувальну машину та інші електроінструменти, розбивши вікна.

