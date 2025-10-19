Події нової книги Сюзанни Колінз відбуваються за 24 роки до подій основної трилогії. Кого ж можна зустріти на сторінках "Світанку перед жнивами" – розповість 24 Канал.

Які персонажі з'являються у книзі "Світанок перед жнивами"?

Мабуть, не варто говорити про Геймітча Абернаті, адже ця книга – фактично ж його історія. Також не буде сюрпризом, якщо сказати, що в цій книзі фігурує Коріолан Сноу – президент Панему. Тому ми говоритимемо про куди цікавіших героїв.

Перший герой – Плутарх Гевензбі. В другій книзі "Голодних ігор" він став продюсером третьої чверті, а за сумісництвом – одним із революціонерів. У "Світанку перед жнивами" Плутарх свого роду пропагандист – знімає Жнива в Окрузі 12.



Філіп Сеймур Гоффман у ролі Плутарха Гевензбі / Кадр з фільму "Голодні ігри: у вогні"

Якщо мандрувати сторінками книги далі, то ми зустрічаємо переможницю 11-х Голодних ігор – Меґз Фленаган, котру призначили менторкою трибутів Округу 12 на 50-х Іграх, хоч сама вона з Округу 4. В основній трилогії вона стала трибуткою 75-х ігор, на яких і загинула.



Лінн Коен у ролі Меґз / Кадр з фільму "Голодні ігри: у вогні"

Також у книзі з'являється переможниця 49-х ігор, яка також була учасником і 75-х в основній трилогії – представниця Округу 3 Вайрес. Ще один переможець з того Округу – Біті, теж фігурує у цій книзі. У другій книзі основної трилогії Біті й Вайрес стали трибутами свого округу на Третій чверті.



Джеффрі Райт у ролі Біті та Аманда Пламмер у ролі Вайрес / Кадр з фільму "Голодні ігри: у вогні"

Також саме 50-ті ігри ознаменували початок роботи Еффі Тринькіт в ролі супроводу трибутів Округу 12 на Голодні ігри протягом наступних 25 років. Тому і її появу варто чекати в книзі.



Елізабет Бенкс у ролі Еффі Тринькіт / Кадр з фільму "Голодні ігри: у вогні"

А ще у книгах фігурують батьки Катнісс Евердін – Бердок та Астрід, також дружина мера Округу 12 в основній трилогії і, звісно, незмінний ведучий телебачення Панему – Цезар Флікерман.

