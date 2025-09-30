"Ой у лузі червона калина": малоизвестная история песни, которая объединила украинцев в борьбе
- Песня "Ой у лузі червона калина" происходит от казацкой песни о национально-освободительной войне Богдана Хмельницкого и была адаптирована в 1913 году режиссером Степаном Чарнецким для спектакля во Львове.
- Стрелецкая версия песни сосредотачивалась на борьбе украинских добровольцев с российской армией и приобрела популярность среди бойцов УПА, но была запрещена в советские времена.
"Ой у лузі червона калина" – одна из самых известных украинских песен. Она стала символом борьбы, памяти и веры в возрождение Украины и прошла путь от времен казачества до современности.
Как появилась песня "Ой у лузі червона калина"?
Известный зачин происходит от казацкой песни "Розлилися круті бережечки, гей, гей, на роздоллі", которая рассказывает о национально-освободительной войне под руководством Богдана Хмельницкого в середине XVII века.
"Разлились крутые бережечки, гей, гей, на раздолье": смотрите видео
В 1913 году театральный режиссер Степан Чарнецкий использовал эту казацкую песню для спектакля "Солнце руины" по пьесе Василия Пачовского. Он использовал текст, начинавшийся словами "Ой у лузі червона калина", а дирижер театра Михаил Коссак сделал 12 музыкальных аранжировок на основе народной мелодии.
Спектакль, которая воспроизводила события казацкой Руины, с успехом показывали во львовском театре Общества "Русская Беседа" и городах Восточной Галичины. В сентябре 1914 года в Стрые ее услышал командир стрелковой четы и поэт Григорий Трух. Пораженный мелодией и образом склоненной калины, как символа Украины, он написал еще три строфы. Так родился новый вариант песни.
В чем была особенность стрелковой версии?
Стрелецкая версия сосредотачивалась на противостоянии украинских добровольцев с российской императорской армией. В нем использованы архаичные символы, где битва с врагом предстает как "танец", а победа – с жатвой и "казацкой славой", которая не исчезла.
"Ой у лузі червона калина": смотрите видео
После Первой мировой и поражения украинцев в освободительной борьбе песня распространилась и среди гражданских. Однако уже в советские времена стрелецкий вариант, где речь шла о "калине" и "славной Украине", был под запретом.
Он передавался только через семейные традиции галичан. При этом лишь единицы знали о "казацком" варианте текста с оптимистическим завершением: "А мы же свою славную Украину, гей, гей, развеселим!", который в период хрущевской оттепели попал в академический сборник "Исторические песни".
Пели ли бойцы УПА песню "Ой у лузі червона калина"?
Фольклорист Оксана Кузьменко в авторской статье для The Ukrainians рассказала, что в межвоенный период стрелецкие песни приобрели популярность среди бойцов УПА. В 1998 году Василий Кук, главный командир УПА в 1950 – 1954 годах, вспоминал, что еще до создания собственных песен уповцы "жили стрелковыми песнями".
Воины УПА / Фото "АрмияInform"
Они хорошо их знали и охотно напевали, особенно маршевые, такие как "Гей там на горе Сечь идет", "Ой у лузі червона калина", а также элегические и тоскливые, в частности "Коли ви вмирали", "Упав стрелець у край сруба".
По словам Кузьменко, стрелецкие песни были для бойцов УПА ближе во времени и более распространенными, чем казацкие песни. Они поддерживали идею государственности после поражения освободительной борьбы в Галичине в межвоенное время.
