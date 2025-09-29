Очень часто, в частности благодаря платформе TikTok, старые хиты получают новую жизнь. И это постигло еще одну украинскую песню, которая появилась еще в 1977 году.

Речь идет об украинской народной песне "Ой у полі рута-рута" в обработке и исполнении ВИА "Кобза". Почему песня снова стала популярной – расскажет 24 Канал со ссылкой на блог Марьяна Романчука в TikTok.

Что известно о песне "Ой в полі рута-рута"?

Сетью разлетается выступление львовской группы ВИА "Квартирник" с Валерием Ветром – участником легендарного ВИА "Кобза", который собственно и записал песню "Ой у полі рута-рута". Таким дуэтом исполнители порадовали львовян и гостей города в Шевченковском гаю на День Независимости.

Видео выступления собрало более 1 миллиона просмотров.

ВИА "Квартирник" и Валерий Ветер – "Ой в полі рута-рута": смотрите видео

Под звук этого видео появилось уже более 1 300 видео. Пользователи сети распространяют эту песню и просто наслаждаются ею.

Как украинцы реагируют на эту песню: смотрите видео

Или иногда снимают и забавные ролики: смотрите видео

Во время концерта в Шевченковском гаю солист ВИА "Квартирник" отметил, что готовясь к совместному выступлению с Валерием Ветром коллектив выбирал, какую бы песню исполнить совместно и выбор пал именно на "Ой в полі рута-рута", которую ВИА "Кобза" записал в 1977 году – 48 лет назад.

Кто же такие ВИА "Кобза"?

"Кобза" – вокально-инструментальный ансамбль, который появился в конце 1960-х годов. Его основали Константин Новицкий, Владимир Кушпет и Александр Зуев. Как отмечает издание "Слух", Валерий Витер присоединился к коллективу позже – его пригласили специально для записи песен как вокалиста.

Из-за их стиля и нового звучания, ВИА "Кобза" окрестили "украинскими The Beatles".

Интересно, что для первого альбома "Кобза" вместе с легендарной Валентиной Куприной записали песню "Водограй" Владимира Ивасюка.

ВИА "Кобза" и Валентина Куприна – "Водограй": смотрите видео

Валерий Ветер – не только певец, но и талантливый художник. Он разрабатывал дизайны костюмов для коллектива и обложек альбомов "Кобзы".

В 80-х состав "Кобзы" начал постоянно меняться, а в 1987 году группу покинул и Валерий Витер. К распаду СССР из оригинального состава ВИА не осталось никого, но коллектив в новом составе продолжал концертную деятельность.

