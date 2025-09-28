Пользователи сети предлагают собственные вариации припева нового трека. Почему песня "Галиция" стала мемом и что за тренд вирусится – разбирался 24 Канал.

Что известно о новой песне Кристины Соловий?

После долгой паузы 26 сентября 2025 года Кристина Соловий порадовала фанатов новой работой – песней "Галиция", которая вышла сразу с музыкальным клипом. Как говорится на YouTube-канале певицы, эта песня о любви, ностальгии и бабье лето. Композиция, как отмечает сама артистка, вдохновлена Ириной Билык.

Мне нравится чувствовать преемственность женской поп-лирики 90-х. Например, я большая фанатка Ирины Билык, ее музыка сформировала меня. Поэтизация чувств в песнях Ирины, эта особая женская оптика, наивная странность и хаотичность... Все это мне близко,

– говорит Соловий.

Кристина Соловий – "Галиция": смотрите видео

Автором слов и музыки "Галиции" является сама же Кристина Соловий.

Так почему эта песня стала мемом?

В припеве пользователи сети заметили некую рекламу сока торговой марки "Галиция", ведь там есть такие строки:

Ты целуешь меня, а я плачу

И за нами уже едет полиция

Ты сказал: мои слезы такие на вкус

Как березовый сок "Галиция".

И это стало поводом для шуток, потому что украинцы начали своеобразное соревнование в креативности, которое появилось не без участия известных украинских брендов. Например, ДТЭК вместо березового сока решил сравнивать вкус слез с энергетиком и маслом в трансформаторе, а Укрпочта – с доставкой в коробке от "Новой почты".

Украинские бренды адаптируют песню Кристины Соловий / Скриншоты

Но не обошлось без шуток от пользователей сети о тарифах на коммунальные услуги, любимое пиво и многое другое.

Как шутят украинцы в сети / Скриншоты

Еще одна забавная ситуация произошла в соцсети Х, где Кристина Соловий опубликовала сообщение, сравнив свою новую песню с хитом Ланы Дель Рей. Сообщение прокомментировал ее бывший – Сергей Жадан, что изрядно взбудоражило сеть и стало еще одним поводом для шуток.



А вот сообщение Соловий и комментарий Жадана / Скриншот

