19 сентября свой 65-летний юбилей отмечает украинская писательница, поэтесса, литературовед и общественный деятель Оксана Забужко. Много внимания в своей деятельности она уделяет не только популяризации, но и переосмыслению украинцами собственной истории, идентичности и культуры.
Оксана Забужко убеждена, что огромное значение в самопознании играет литература. Какие же книги писательница рекомендует прочитать каждому украинцу? 24 Канал поинтересовался этим у самой писательницы.
Что советует читать Оксана Забужко?
Оксана Забужко однозначно рекомендует каждому прочитать или перечитать "Кобзарь" Тараса Шевченко. Конечно, это не единственная книга, которую стоит прочитать, однако это достойное начало.
Также писательница поделилась собственными любимыми книгами. Для себя она отметила роман "Сестры Ричинские" Ирины Вильде, "Перекрестные тропы" Ивана Франко и "Повесть" Панаса Мирного.
Оксана Забужко
Как отмечает Суспільне, в списке лучших украинских романов по версии Оксаны Забужко, кроме уже названных произведений присутствуют еще такие:
- "Старое гнездо и молодые птицы" Василия Мовы (Лиманского);
- "Город" Валерьяна Пидмогильного;
- "Путешествие ученого доктора Леонардо и его будущей любовницы прекрасной Альчесты в Слобожанскую Швейцарию" Майка Йогансена;
- "Мастер корабля" Юрия Яновского;
- "Людоловы" Зинаиды Тулуб;
- "Без почвы" Виктора Домонтовича;
- "Роман о хорошем человеке" Эммы Андиевской.
Что нужно знать о творчестве Оксаны Забужко?
- Оксана Забужко является автором ряда популярных в Украине и за рубежом романов. Одним из дебютных ее произведений в этом жанре было "Полевые исследования украинского секса". Публикация романа в 1996 году произвела фурор, ведь тема сексуальности была еще слишком табуированной.
- Забужко также является автором нескольких сборников поэзии и эссе. Книга "Самое длинное путешествие" вышла во время полномасштабной войны – она состоит из эссе, написанных уже во время полномасштабного вторжения, которое писательница встретила за рубежом. С тех пор ее деятельность была направлена на то, чтобы рассказывать миру об Украине и войне, которую ведет Россия. В марте 2022 года Оксана Забужко стала первым человеком, который не будучи чиновником и даже не гражданином страны-члена Евросоюза выступила в Европарламенте.
- Также значительную часть своей деятельности Забужко посвящает литературоведению. Она является автором исследований о творчестве Леси Украинки.
- Кроме того, Забужко также перевела на украинский язык книгу нобелевского лауреата Светланы Алексиевич "Чернобыльская молитва.
- В 2024 году Оксана Забужко была автором текста национального Радиодиктанта, который зачитывал военнослужащий и поэт Павел Вышебаба.