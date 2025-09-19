Оксана Забужко убеждена, что огромное значение в самопознании играет литература. Какие же книги писательница рекомендует прочитать каждому украинцу? 24 Канал поинтересовался этим у самой писательницы.

Что советует читать Оксана Забужко?

Оксана Забужко однозначно рекомендует каждому прочитать или перечитать "Кобзарь" Тараса Шевченко. Конечно, это не единственная книга, которую стоит прочитать, однако это достойное начало.

Также писательница поделилась собственными любимыми книгами. Для себя она отметила роман "Сестры Ричинские" Ирины Вильде, "Перекрестные тропы" Ивана Франко и "Повесть" Панаса Мирного.



Оксана Забужко / Фото с фейсбук-страницы писательницы

Как отмечает Суспільне, в списке лучших украинских романов по версии Оксаны Забужко, кроме уже названных произведений присутствуют еще такие:

"Старое гнездо и молодые птицы" Василия Мовы (Лиманского);

"Город" Валерьяна Пидмогильного;

"Путешествие ученого доктора Леонардо и его будущей любовницы прекрасной Альчесты в Слобожанскую Швейцарию" Майка Йогансена;

"Мастер корабля" Юрия Яновского;

"Людоловы" Зинаиды Тулуб;

"Без почвы" Виктора Домонтовича;

"Роман о хорошем человеке" Эммы Андиевской.

Что нужно знать о творчестве Оксаны Забужко?