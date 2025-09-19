Оксана Забужко переконана, що величезне значення у самопізнанні відіграє література. Які ж книги письменниця рекомендує прочитати кожному українцю? 24 Канал поцікавився цим у самої письменниці.

Варте уваги Мав коханку, молодшу на 16 років, а кар'єра почалась з провалу: факти про Михайла Коцюбинського

Що радить читати Оксана Забужко?

Оксана Забужко однозначно рекомендує кожному прочитати або ж перечитати "Кобзар" Тараса Шевченка. Звісно, це не єдина книга, яку варто прочитати, проте це достойний початок.

Також письменниця поділилася власними улюбленими книгами. Для себе вона відзначила роман "Сестри Річинські" Ірини Вільде, "Перехресні стежки" Івана Франка та "Повію" Панаса Мирного.



Оксана Забужко / Фото з фейсбук-сторінки письменниці

Як зазначає Суспільне, у списку найкращих українських романів за версією Оксани Забужко, крім уже названих творів присутні ще такі:

"Старе гніздо й молоді птахи" Василя Мови (Лиманського);

"Місто" Валер'яна Підмогильного;

"Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швейцарію" Майка Йогансена;

"Майстер корабля" Юрія Яновського;

"Людолови" Зінаїди Тулуб;

"Без ґрунту" Віктора Домонтовича;

"Роман про добру людину" Емми Андієвської.

Що треба знати про творчість Оксани Забужко?