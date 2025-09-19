Оксана Забужко переконана, що величезне значення у самопізнанні відіграє література. Які ж книги письменниця рекомендує прочитати кожному українцю? 24 Канал поцікавився цим у самої письменниці.
Що радить читати Оксана Забужко?
Оксана Забужко однозначно рекомендує кожному прочитати або ж перечитати "Кобзар" Тараса Шевченка. Звісно, це не єдина книга, яку варто прочитати, проте це достойний початок.
Також письменниця поділилася власними улюбленими книгами. Для себе вона відзначила роман "Сестри Річинські" Ірини Вільде, "Перехресні стежки" Івана Франка та "Повію" Панаса Мирного.
Оксана Забужко / Фото з фейсбук-сторінки письменниці
Як зазначає Суспільне, у списку найкращих українських романів за версією Оксани Забужко, крім уже названих творів присутні ще такі:
- "Старе гніздо й молоді птахи" Василя Мови (Лиманського);
- "Місто" Валер'яна Підмогильного;
- "Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швейцарію" Майка Йогансена;
- "Майстер корабля" Юрія Яновського;
- "Людолови" Зінаїди Тулуб;
- "Без ґрунту" Віктора Домонтовича;
- "Роман про добру людину" Емми Андієвської.
Що треба знати про творчість Оксани Забужко?
- Оксана Забужко є авторкою низки популярних в Україні та за кордоном романів. Одним із дебютних її творів у цьому жанрі був "Польові дослідження з українського сексу". Публікація роману в 1996 році спричинила фурор, адже тема сексуальності була ще надто табуйованою.
- Забужко також є авторкою кількох збірок поезії та есеїв. Книга "Найдовша подорож" вийшла під час повномасштабної війни – вона складається з есеїв, написаних уже під час повномасштабного вторгнення, яке письменниця зустріла за кордоном. Відтоді її діяльність була спрямована на те, аби розповідати світові про Україну і війну, яку веде Росія. У березні 2022 року Оксана Забужко стала першою людиною, котра не будучи посадовцем та навіть не громадянкою країни-члена Євросоюзу виступила в Європарламенті.
- Також значну частину своєї діяльності Забужко присвячує літературознавству. Вона є авторкою досліджень про творчість Лесі Українки.
- Крім того, Забужко також переклала українською книгу нобелівської лауреатки Світлани Алексієвич "Чорнобильська молитва.
- У 2024 році Оксана Забужко була авторкою тексту національного Радіодиктанту, який зачитував військовослужбовець і поет Павло Вишебаба.