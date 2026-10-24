Оптическая иллюзия, которая исчезает прямо на глазах: попробуйте проверить это сами

Иногда достаточно просто посмотреть на картинку, чтобы она начала буквально исчезать на глазах. Эта оптическая иллюзия в свое время стала вирусной в сети, ведь для этого необычного эффекта не нужны ни специальные устройства, ни сложные трюки.

Об этом необычном изображении писало индийское издание NDTV. Секрет заключается в особенности человеческого зрения, известной как эффект Трокслера. Попробуйте повторить эксперимент и проверить, удастся ли вам увидеть, как цвета постепенно исчезают.

Как работает оптическая иллюзия?

На первый взгляд, это обычная картинка с размытыми пастельными цветами, плавно переходящими друг в друга. Однако ее автор предложил необычный эксперимент: если неподвижно смотреть на одну точку изображения, цвета вокруг нее могут постепенно поблекнуть и слиться с белым фоном.

Оптическая иллюзия / NDTV

Чтобы проверить это, зафиксируйте взгляд на одной точке картинки и постарайтесь не отводить глаз. Не нужно напрягать зрение – просто спокойно смотрите на изображение примерно минуту.

Если эффект сработает, часть цветов начнет исчезать. Однако стоит моргнуть или отвести взгляд, и они снова станут заметными.

Почему картинка исчезает?

Это явление называют эффектом Трокслера – в честь швейцарского врача и философа Игнаца Пауля Виталя Трокслера, который описал его еще в начале XIX века.

Когда человек долго смотрит на одну неподвижную точку, зрительные системы мозга могут постепенно переставать замечать неизменные детали вокруг нее. Из-за этого размытые цвета и контуры как будто исчезают из поля зрения.

Мозг также может заполнять участки, которые перестает четко воспринимать, цветом окружающего фона. Именно поэтому изображение иногда кажется почти белым.

Эффект проявляется не у всех одинаково: результат зависит от картинки, фиксации взгляда и особенностей зрения. Поэтому если цвета не исчезли с первой попытки, это не значит, что вы что-то делаете неправильно.