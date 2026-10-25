Две картинки кажутся разными, но они абсолютно одинаковы: убедитесь в этом сами

Две абсолютно одинаковые фотографии могут заставить мозг усомниться в собственном зрении. Именно такая оптическая иллюзия сбила с толку пользователей Reddit: на первый взгляд кажется, что снимки сделаны под разными углами, хотя на самом деле они идентичны до последнего пикселя.

Изображения опубликовал пользователь Reddit в феврале 2018 года. Он подчеркнул, что обе фотографии расположены рядом и не отличаются ни ракурсом, ни деталями. Несмотря на это, под постом начали появляться комментарии людей, которые не могли понять, почему картинки кажутся разными.

Почему мозг не верит собственным глазам?

Секрет иллюзии заключается в том, как мозг воспринимает пространство и перспективу. Когда человек смотрит на два изображения рядом, он автоматически сравнивает их углы и контуры и пытается определить, одинаково ли они расположены.

Оптическая иллюзия / Reddit

Один из пользователей Reddit предположил, что на восприятие влияет вертикальная черная полоса на левом изображении. Она создает ориентир, из-за которого мозг начинает воспринимать правую картинку под другим углом.

Поэтому даже когда человек знает, что фотографии одинаковы, избавиться от ощущения разницы непросто.

Пользователи Reddit не смогли разгадать загадку

Оптическая иллюзия вызвала оживленное обсуждение в сети. Одни пользователи признавались, что начали сомневаться в собственном восприятии, другие пытались объяснить, какой именно элемент заставляет мозг видеть различия там, где их нет.

Этот случай демонстрирует, насколько сильно контекст влияет на наше восприятие изображений. Иногда глаза передают мозгу правильную информацию, но мозг интерпретирует ее так, что одинаковые вещи кажутся совершенно разными.

Кстати, если вам нравится разгадывать оптические иллюзии, обратите внимание на эту необычную головоломку.