Их обсуждала вся страна: 5 легендарных видео времен Оранжевой революции

События Оранжевой революции оставили после себя не только политические изменения, но и культовые видео, которые стали частью новейшей истории Украины.

В Януковича бросили яйцом

24 сентября 2004 года появилось видео на котором можно увидеть, как в Виктора Януковича бросили яйцо. Этот эпизод стал одним из первых массово распространенных "политических" видео в украинском сегменте интернета.

Студент швырнул яйцом в Яновича: смотрите видео

Официальные сообщения о различных тяжелых предметах резко контрастировали с реальной картинкой, что породило волну интернет-мемов. Этот момент нанес серьезный удар по имиджу кандидата как сильного лидера.

Рекламный ролик Ющенко

Предвыборное видео Виктора Ющенко с фразой "Я говорю "Знаю", потому что я знаю, что делать" стало узнаваемым символом кампании.

Агитационный ролик Виктора Ющенко: смотрите видео

Под эмоциональную музыку Ющенко обещал изменения, поддержку слабых и новый курс для страны.

Противостояние возле Администрации президента

23 ноября со сцены Майдана Юлия Тимошенко призвала митингующих идти сквозь снег блокировать Администрацию президента. Здание окружил спецназ, однако силового столкновения не произошло.

Юлия Тимошенко возле Администрации президента: смотрите видео

Показательной стала импровизированная "онлайн-трансляция" для силовиков. Протестующие комментировали для них матч "Динамо" – "Рома" в Лиге чемпионов.

Выступление Людмилы Янукович в Донецке

30 ноября широкую огласку получило выступление Людмилы Янукович на митинге сторонников Виктора Януковича в Донецке. Ее эмоциональные заявления об "оранжевом шабаше" и другие высказывания мгновенно стали объектом шуток в сети.

Людмила Янукович выступила в Донецке: смотрите видео

Именно это выступление привело позволило сравнить потенциальных первых леди.

Неофициальный гимн Оранжевой революции

Песня "Вместе нас много" группы "Гринджолы" стала главным музыкальным символом Оранжевой революции.

"Разом нас багато" – "Гринджолы": смотрите видео

Хотя со сцены Майдана звучало много композиций, именно "Разом нас багато" получила статус неофициального гимна протестов.

Сколько длилась Оранжевая революция?

Как пишет Энциклопедия Современной Украины, оранжевая революция началась после второго тура президентских выборов 2004 года в Украине. Она проявилась в форме массовых протестов против фальсификаций народного волеизъявления.

Революция длилась 12 дней – с 22 ноября по 3 декабря 2004 года. События привлекли внимание международного сообщества, в частности ЕС, а также правительств России и США. В пиковые моменты протеста некоторые государственные структуры, в частности дипломатический корпус, СБУ и органы местного самоуправления в западных и центральных регионах, продемонстрировали неповиновение власти.

Термин "оранжевая революция" возник из-за того, что сторонники кандидата Виктора Ющенко использовали оранжевый цвет в виде флажков, лент, шарфов и других элементов одежды.

Центром событий стал Майдан Независимости в Киеве, тогда как во многих других городах образовались локальные "майданы".

