Начал жизнь со слова "карандаш", а закончил тостом: 5 фактов о Пабло Пикассо, которые поражают

Пабло Пикассо – один из самых известных художников 20 века, чье творчество навсегда изменило мир искусства. Однако жизнь гения полна не только шедевров, но и интересных, а иногда странных историй.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Paris Pass.

Смотрите также Шедевры, исчезнувшие без следа: истории самых громких ограблений музеев, которые шокировали мир

Первым словом Пикассо было "карандаш"

Поскольку отец будущего художника также занимался живописью, неудивительно, что талант передался сыну. Более того, первое слово Пикассо – испанское lapiz, что означает "карандаш" – стало предвестником его будущей судьбы.

Отец, который специализировался на натуралистических картинах птиц, начал обучать Пикассо искусству, когда тому было всего семь. А когда парню исполнилось 14, мужчина заявил, что отказывается от живописи, потому что сын уже стал лучшим художником, чем он сам.

Полиция подозревала Пикассо в похищении "Моны Лизы"

В 1911 году мир искусства всколыхнул громкий скандал – из Лувра похитили знаменитую "Мону Лизу". В ходе расследования полиция получила показания от одного из бывших воров, который указал на французского поэта Гийома Аполлинера, которому он, продал похищенную работу.

Пабло Пикассо / Архивное фото

Аполлинер в свою очередь обвинил в преступлении своего друга Пабло Пикассо. Его даже задержали в качестве подозреваемого. Но впоследствии выяснилось, что картину на самом деле украл бывший охранник музея.

Пикассо имел множество романов и любовниц

Пабло Пикассо прославился не только своими шедеврами, но и бурной личной жизнью. Он имел четырех детей от трех разных женщин и дважды был женат.

Его первой женой стала балерина Ольга Хохлова. Их брак продлился десять лет. Однако поскольку развод был дорогим процессом, они оставались женатыми до смерти Ольги в 1955 году.

Впоследствии, в 1961 году, художник женился на Жаклин Рок. Некоторые его работы были вдохновлены любовницами, среди них Фернанда Оливье, Дора Маар и Мари Тереза Вальтер.

Полное имя Пикассо состояло из 25 слов

Несмотря на то, что в мире он известен просто как Пабло Пикассо, его полное имя звучало значительно дольше.

Во время крещения ему дали имя Пабло Диего Хосе Франсиско де Паула Хуан Непомусено Криспин Криспиниано Мария де лос Ремедиос де ла Сантисима Тринидад Руис Пикассо.

При крещении Пабло Пикассо получил имя из 25 слов / Архивное фото

Это было сочетание имен родственников и святых. Фамилию Руис он унаследовал от отца, а Пикассо – от матери.

Последние слова Пикассо вдохновили Пола Маккартни

На ужине в деревне Мужен, когда художнику было 91 год, он сказал: "Выпейте за меня, выпейте за мое здоровье; вы знаете, что я больше не могу пить". Вскоре после этого Пикассо умер от сердечного приступа.

Его прощальные слова стали вдохновением для Пола Маккартни, который написал песню "Picasso's Last Words (Drink to Me)". В ней припев построен именно на последних словах легендарного художника.

Как украинка одела Пикассо в вышиванку?

Как пишет издание "Украинки", Пабло Пикассо часто проводил время в мастерской, а Ольга Хохлова, его первая жена, пыталась втянуть его в светские рауты.

Однако он любил каталонские сосиски с фасолью и пиво, тогда как она предпочитала пирожные, кофе и игристое вино. Пабло экономил, а Ольга не чуралась расходов, правда, и на него тоже.

Именно Ольга подарила мужу украинскую вышиванку, а также купила смокинг и котелок, стремясь превратить его в светского денди.

Пабло Пикассо в вышиванке / Архивное фото

Интересно, что Пикассо не отрицал – ему нравилось носить роскошную одежду. Он воспринимал это как часть игры и маскарада. Хотя друзья отмечали, что после женитьбы он изменился и стал настоящим буржуа.

Какой украинской художницей восхищался Пикассо?