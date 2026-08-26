Никто не ожидал такого преображения: какой памятник стоял на месте Дарта Вейдера в Одессе

Памятник Дарту Вейдеру в Одессе уже давно стал одной из самых необычных городских достопримечательностей. Но мало кто знает, что под шлемом героя "Звездных войн" до сих пор буквально скрывается совершенно другая историческая личность.

В 2015 году скульптуру превратили в Дарта Вейдера в ходе декоммунизации. До этого на ее месте стоял памятник Владимиру Ленину, который планировали демонтировать, но вместо уничтожения решили дать монументу совершенно новую жизнь, пишет 24 Канал.

Как Ленин превратился в Дарта Вейдера?

Старый памятник стоял на территории завода "Пресмаш". С годами гипсовая скульптура сильно повредилась, а после принятия законов о декоммунизации ее должны были убрать.

Однако местный художник Александр Милов предложил неожиданное решение – не разрушать памятник, а превратить его в нового персонажа.

Так в октябре 2015 года Ленин получил черный шлем, плащ и детали костюма Дарта Вейдера. Части образа изготовили из титанового сплава, а саму старую скульптуру перед этим пришлось укрепить.

Прежний и нынешний памятники / reddit.com

Самое удивительное, что голову Ленина не уничтожили. Она осталась внутри под шлемом Дарта Вейдера – фактически советский вождь до сих пор является частью одного из самых странных памятников Украины.

Одесситы пошли еще дальше: в шлем Дарта Вейдера встроили Wi-Fi-роутер. Так что памятник в свое время не только изменил облик, но и мог предоставлять беспроводной интернет.

Так один советский монумент, который должен был исчезнуть в ходе декоммунизации, получил, пожалуй, самое неожиданное продолжение в Украине.