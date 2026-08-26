У 2015 році скульптуру перетворили на Дарта Вейдера під час декомунізації. До цього на її місці стояв пам'ятник Володимиру Леніну, який планували демонтувати, але замість знищення вирішили дати монументу абсолютно нове життя, пише 24 Канал.

Як Ленін перетворився на Дарта Вейдера?

Старий пам'ятник стояв на території заводу "Пресмаш". З роками гіпсова скульптура сильно пошкодилася, а після ухвалення законів про декомунізацію її мали прибрати.

Однак місцевий художник Олександр Мілов запропонував несподіване рішення – не руйнувати монумент, а перетворити його на нового персонажа.

Так у жовтні 2015 року Ленін отримав чорний шолом, плащ і деталі костюма Дарта Вейдера. Частини образу виготовили з титанового сплаву, а саму стару скульптуру перед цим довелося зміцнити.

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Колишній та сучасний пам'ятники / reddit.com

Найдивніше, що голову Леніна не знищували. Вона залишилася всередині під шоломом Дарта Вейдера – фактично радянський вождь досі є частиною одного з найдивніших пам'ятників України.

Одесити пішли ще далі: у шолом Дарта Вейдера вбудували Wi-Fi-роутер. Тож пам'ятник свого часу не лише змінив вигляд, а й міг роздавати бездротовий інтернет.

Так один радянський монумент, який мав зникнути під час декомунізації, отримав, мабуть, найнеочікуваніше продовження в Україні.