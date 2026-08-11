Паника, граничащая с истерикой: психолог рассказала, почему зумеры боятся разговаривать по телефону

Поколение Z боится разговаривать по телефону из-за страха неожиданного разговора, оценки со стороны собеседника и необходимости быстро реагировать, не имея времени на подготовку. Психолог объяснила, почему поколение Z чаще предпочитает сообщения телефонным звонкам и откуда берется такая тревожность.

Для кого-то телефонный звонок – обычное дело, а для кого-то звук входящего звонка может мгновенно вызвать тревогу. Человек видит незнакомый номер, откладывает телефон, а затем еще несколько минут думает, стоит ли перезвонить. Иногда написать несколько сообщений или даже записать длинное голосовое сообщение кажется гораздо проще, чем просто сказать то же самое по телефону.

Почему неожиданный звонок воспринимается как вторжение в личное пространство, почему молодым людям нужны предупреждения перед разговором и почему даже после обычного звонка можно часами прокручивать в голове каждую свою фразу – рассказала психолог Анастасия Змага.

Неожиданный звонок взял чувство контроля

По словам психолога, нежелание отвечать на внезапный телефонный звонок действительно может быть связано с личными границами. Почему молодежь (люди в возрасте от 18 до 44 лет по данным ВОЗ) – это люди разных поколений: поколение Z и миллениалы. Они росли в семьях, где мало знали о границах и личном пространстве.

Теперь эти люди учатся выстраивать эти границы уже самостоятельно. Поэтому неожиданный звонок может восприниматься не просто как способ связаться, а как ситуация, в которой человек вдруг вынужден прервать свои дела и переключиться на собеседника.

Почему хочется, чтобы сначала написали?

Фраза "напиши мне, а не звони" может иметь разные причины. Это может быть страх ошибиться, тревожность или желание избежать неловкого разговора.

Но один из ключевых моментов – контроль. Когда человек получает сообщение перед звонком, у него есть время подготовиться. Можно понять, о чем пойдет речь, сформулировать мысль, настроиться на разговор или просто выбрать момент, когда удобно говорить.

Когда у нас есть возможность быть предупрежденным, то появляется возможность подготовиться, настроиться, что-то обдумать. Часто люди маскируют тревожность под контроль,

– объясняет психолог.

То есть желание контролировать формат разговора иногда может быть способом справиться с внутренним напряжением.

Разговор закончился, а в голове он продолжается

Еще одна распространенная ситуация: разговор прошел нормально, собеседник остался доволен, но человек уже после разговора начинает анализировать, что сказал. "А вдруг нужно было ответить по-другому?", "Зачем я это сказала?", "Может, это прозвучало странно?" – подобные мысли могут возникать даже после вполне успешного разговора.

Психолог связывает это с тревожностью и так называемым внутренним критиком. Она приводит простой пример из детства. Ребенок приходит из школы и рассказывает родителям, как ответил у доски или написал контрольную. Вместо поддержки он может услышать: "А почему 10, а не 12?", "Надо было еще вот это сказать", "А почему другие смогли, а ты нет?".

Со временем человек взрослеет, но привычка постоянно оценивать себя может остаться. Поэтому даже после обычного телефонного звонка внутренний критик продолжает искать ошибки – даже если на самом деле никакой проблемы не было.

Все проблемы из детства?

Могут ли родители повлиять на страх перед звонками? Однозначного ответа здесь нет, подчеркивает Анастасия. Влияние родителей зависит от конкретной ситуации и от того, как в семье выстраивалась коммуникация.

В детстве нормально, когда взрослые помогают ребенку решать различные вопросы по телефону. В определенном возрасте ему действительно нужен надежный взрослый, который может позвонить вместо него.

Но примерно в 17 – 25 лет потребность в таком контроле постепенно уменьшается. Это период, когда человек учится самостоятельности и отделению от родителей. Если этого не происходит, по словам психолога, у человека может быть больше поводов для беспокойства в ситуациях, когда нужно самостоятельно общаться и решать вопросы.

Почему голосовое сообщение иногда проще, чем звонок?

Казалось бы, если человек может записать пятиминутное голосовое сообщение, то почему ему сложно пять минут поговорить по телефону? Здесь важно различать ситуации. Если человек избегает звонка, но через минуту после пропущенного вызова записывает голосовое сообщение, это может быть механизмом уклонения. Но не каждое голосовое сообщение означает, что человек боится телефонных разговоров.

Сегодня друзья и родственники могут жить в разных странах и часовых поясах. Голосовое сообщение позволяет поделиться новостью именно в тот момент, когда возникло желание это сделать, но в то же время не заставляет другого человека немедленно отвечать. В таком случае обе стороны получают больше свободы: один может рассказать то, что хотел, а второй – послушать, когда будет удобно.

А если дело в перфекционизме?

Страх телефонных разговоров действительно может быть связан и с перфекционизмом. Например, человек может бояться, что не успеет правильно сформулировать мысль, скажет что-то не то или плохо произведет впечатление на собеседника. Но психолог подчеркивает: перфекционизм – это не просто желание сделать все хорошо.

Перфекционизм – это страх быть неидеальным человеком, чрезмерная критика в отношении себя и других людей, постоянное беспокойство о том, что скажут другие и как они это воспримут, а также сильное желание нравиться, потому что не нравиться нельзя,

– добавила эксперт.

Поэтому телефонный разговор, где нет возможности долго обдумывать каждый ответ, для такого человека может стать дополнительным источником напряжения.

"Разучиваются" ли люди говорить вживую?

Привычка общаться через чаты, мемы, голосовые и видеосообщения действительно может влиять на коммуникативные навыки. Но, по словам Анастасии, не стоит преувеличивать это влияние. Мессенджеры и социальные сети могут быть дополнительными инструментами, которые помогают поддерживать связи и общаться.

В то же время у человека может возникнуть потребность в совершенно ином формате – живом присутствии, физическом контакте, прикосновениях и непосредственном общении.

Ведь мы – люди, а не роботы. Наш ум способен адаптироваться к различным способам коммуникации. Человек постепенно понимает, где безопасно, с кем уместен определенный стиль общения, где можно пошутить, а где лучше промолчать.

Поэтому если вы тоже смотрите на экран смартфона во время входящего звонка и думаете: "Ну почему бы не написать?" – это не обязательно означает, что с вами что-то не так. За такой реакцией могут скрываться потребность в личных границах, тревожность, привычка контролировать ситуацию или просто более комфортный для вас способ общения.