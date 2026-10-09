Отбил жену у другого писателя: скандальный роман Пантелеймона Кулиша
Пантелеймон Кулиш был одним из самых известных украинских писателей XIX века. Однако его личная жизнь была не менее насыщенной, чем литературная деятельность.
Летом 1860 года во время пребывания в Чернигове писатель завязал роман с женой своего коллеги Леонида Глебова. 24 Канал рассказывает, как развивались отношения Параски Глебовой и Кулиша.
Что известно о романе Кулиша с женой Глебова
На тот момент Кулишу было 40 лет. Он переживал непростой период в личной жизни. Годом ранее писатель пережил сложный роман с Марией Вилинской, известной читателям под псевдонимом Марко Вовчок. Однако Кулиш не отказался от новых любовных приключений.
В письме к своему другу Данилу Каменецкому от 4 июля 1860 года писатель откровенно рассказывал о своём отношении к женщинам и любовным отношениям.
Женщины ухаживают за мной, как за Дон Жуаном. Это счастье моей жизни. Счастье потому, что я приятно занят и забываю своё плохое прошлое… Между тем человек раскрывается передо мной в женщине удивительным образом,
– писал Кулиш.
Пантелеймон Кулиш / Портрет писателя
Впоследствии Кулиш отправился из Петербурга в путешествие по Украине и оказался в Чернигове. Там писатель подружился с автором известных басен Леонидом Глебовым. Однако вскоре внимание Кулиша привлекла его жена Параска.
Их знакомство быстро переросло в близкие отношения. О чувствах Параски к писателю свидетельствует её письмо.
"Я не хочу быть обузой для кого-то. А тем более для вас. Потому что люблю вас больше, чем себя", – писала Параска Кулишу.
Ей также казалось, что писатель любит её только потому, что ещё недостаточно хорошо её знает.
Впрочем, роман Кулиша и Параски оказался недолгим. Женщина отправилась вместе с писателем в сторону Киева, однако по дороге решила вернуться в Чернигов.