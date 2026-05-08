Это имя не использовали более 120 лет: почему Папа Римский выбрал именно его

В прошлом году новым Папой Римским стал Лев XIV, имя которого не выбирали более 120 лет. Дело в том, что имя нового Папы не является случайным, потому что символизирует будущее всего понтификата. И имя Лев часто связывают с реформами и силой Церкви.

Почему Папы Римские меняют свои имена и из-за чего имя Лев не использовали более 120 лет, узнавал 24 Канал.

Какое имя Папы не выбирали более 120 лет?

Первым папой, после Святого Петра, кто получил новое имя, стал Папа Иоанн II, который был главой церкви с 533 года по 535 год, говорится в статье CNN. Его имя при рождении – Меркурий, и он считал, что оно слишком похоже на имя языческого бога.

Следующим папой, который изменил свое имя, был Петр Канепанова в 10 веке, который стал Иваном XIV. Он это сделал для того, чтобы избежать называния Петром II, отметил Лиам Темпл, доцент кафедры истории католицизма в Центре католических исследований Даремского университета.

В то же время в истории есть лишь несколько случаев, когда Папы сохранили свои имена, которые они получили при крещении. Такими были Марцелл II и Адриан VI, которые оба были главами церкви в 16 веке.

Если обратиться к современности, то в 2025 году новоизбранный Папа взял имя Лев. Последний раз его использовал Папа Лев XIII, который возглавлял Католическую церковь до 1903 года. С тех пор ни один понтифик не выбирал это имя, поэтому оно вернулось к папской традиции впервые за 122 года.

Напоминаем, что Папа Лев XIV (с рождения Роберт Фрэнсис Превост) был избран на престол 8 мая прошлого года. Кардиналы-избиратели избрали его 267-м Папой Римским.

Сама торжественная Святая Месса по случаю начала понтификата состоялась через 10 дней после этого – 18 мая на площади Святого Петра в Ватикане.

Интересно! Самым популярным именем, кстати, среди Пап является Иван. Это связывают с несколькими влиятельными понтификатами в истории Церкви, поэтому его выбирали чаще всего – 21 раз. Далее следуют имена Григорий и Бенедикт – использовали их 16 и 15 раз соответственно. А еще Иннокентий и Лев с 13 использованиями каждый.

Почему Папа Лев XIV взял такое имя?

Отмечается, что каждое папское имя имеет собственную историю и набор ассоциаций, которые связаны с достижениями или трудностями предыдущих понтификов и святых, которые его носили.

Как отмечает Лиам Темпл, выбор имени часто, хотя и не всегда, может основываться на примерах Пап, которые переживали кризисы, проводили реформы или были особенно влиятельными.

Например, Папа Франциск взял свое имя в честь святого Франциска Ассизского, Таким образом, он подчеркнул ценность мира, заботы о бедных и единство в Церкви.

А его предшественник, Бенедикт XVI, выбрал такое имя для, чтобы подчеркнуть стремление к миру и примирению, отсылая одновременно к святому Бенедикту и Папе Бенедикту XV времен Первой мировой войны.

Зато имя Лев традиционно связывают с силой и реформаторским характером отдельных Пап прошлого. И возвращение этого имени после 122-летнего перерыва выглядит символично еще и через современный контекст.

Поэтому в комментарии РБК-Украина римо-католический священник, директор "Радио Мария" Алексей Самсонов объяснил, что имя Лев – это о силе, ведь его приняли такие выдающиеся Папы, как Лев Великий и Лев XIII.

В истории церкви был Папа Лев Великий, который на самом деле сделал церковь очень крепкой. И непосредственно Лев XIII, перед ним, это был папа в конце 19 – начале 20 века. Это папа, который занимался очень много социальным учением. То есть это было время социализма, коммунизма, анархизма, всех вещей, которые потом привели к революции в России и так далее. И Папа со стороны церкви пытался дать христианский ответ на проблемы мира,

– рассказал священник.

Таким образом, выбор имени для Папы – это больше, чем просто церковная традиция. Это первый символический сигнал миру о том, каким будет новый понтификат.

Какое имя новый Папа Римский никогда не выберет?

Новоизбранные Папы избегают имени Петр. Дело в том, что первым Папой в мире был апостол Петр. Поэтому существует пророчество Малахия, где указано, что Петр II якобы станет последним понтификом перед большим потрясением для Церкви.

Сейчас Ватикан не признает этого пророчества на официальном уровне, но имя Петр до сих пор остается неприкосновенным в папской традиции. В частности поэтому Папа Петр Канепанова и сменил имя на Иоанн XIV.

В то же время были и такие Папы, которые принимали имена, которые еще никто не использовал. Это был 266-й Папа Римский (Хорхе Марио Бергольо), который выбрал имя Франциск.