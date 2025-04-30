Это происходит перед мировыми войнами: почему смерть Папы Франциска тревожит многих

Сейчас в Ватикане продолжается траур по Папе Франциску, который умер 21 апреля 2025 года. Смерть понтифика у многих людей вызвала тревогу, потому что, мол, надвигается катастрофа.

И это связано не только с пророчеством святого Малахии, в котором Франциск якобы последний Папа Римский. Почему же смерть понтифика так тревожит людей – рассказывает 24 Канал.

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Плохим ли знаком является смерть Папы

Дело в том, что тревогу у немалого количества людей по всему миру вызывает жуткий факт – в 1914 и 1939 годах, то есть буквально в годы начала мировых войн, умирал Папа Римский.

Папа Пий Х умер 20 августа 1914 года – то есть уже после начала Первой мировой войны. На его место был избран Папа Бенедикт XV.

10 февраля 1939 года, за более чем полгода до вторжения Германии в Польшу, умер Папа Пий ХІ, а церковь вместо него возглавил Пий ХІІ, которого сейчас часто называют "Папой Гитлера".



Пий ХІІ – избранный за полгода до начала Второй мировой / Портрет 1951 года

Поэтому в смерти Папы Франциска видят плохой знак – мол, начнется третья мировая война.

Действительно ли это так

Конечно, в годы начала мировых войн умирали Папы Римские – и это факт. Так же факт, что Бенедикт XV умер в 1922, Пий ХІІ – в 1958 году и после в Ватикане похоронили еще 6 понтификов. И ни, в год смерти каждого из них не начинались войны.

Хотя интересно, что папа Франциск был избран понтификом за год до начала войны в Украине, а Бенедик XVI умер в последний день 2022 года – в год, когда началась полномасштабная война в Украине. Сейчас же после смерти Папы Франциска существует высокая угроза войны между Индией и Пакистаном.

Однако маловероятно, что эти события каким-то образом связаны. Однако все же кто-то выбирает верить в связь между смертями Пап и войнами, но смерти понтификов – абсолютно закономерное явление как и сама смерть.