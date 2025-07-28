Парень без опыта стал директором и зарабатывает 150 тысяч долларов: что он придумал в резюме

Парень из Нью-Йорка в 21 год стал руководителем с зарплатой 150 тысяч долларов в год, не имея ни опыта, ни образования. Все его резюме – сплошная выдумка.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Что было указано в фейковом резюме?

Ноа Ридисон, которому всего 21 год, признался, что почти все пункты в своем резюме он придумал. По его словам, правдивыми были только имя и адрес проживания.

Парень объяснил, что жизнь в Нью-Йорке стала слишком дорогой, а "обычная работа" больше не позволяла ему "сводить концы с концами". Именно поэтому он решил действовать нестандартно.

Готовясь к собеседованиям, Ноа смотрел на YouTube видео типа "один день из жизни" людей в желаемых профессиях, чтобы изучить профессиональную лексику. По словам парня, главное – "говорить с уверенностью".

Ноа написал фейковое резюме и получил руководящую должность / Фото Unsplash

В TikTok Ридисон собрал более 55 тысяч просмотров благодаря своему откровенному видео, где он рассказал о своем опыте. Один из примеров его выдумок: он отметил, что работал в компании Prime Seven, которой на самом деле не существует, и рекрутеры даже похвалили ее.

Наиболее абсурдная выдумка, что он – чемпион NCAA, который играл на саксофоне в шоу Шанайи Твейн.

И никто не спросил ни одного доказательства,

– рассказал парень.

Несмотря на отсутствие реального опыта, Ноа получил должность старшего директора в компании среднего бизнеса. Его годовая зарплата теперь составляет 150 тысяч долларов.

Ноа начал зарабатывать 150 тысяч долларов в год / Фото Unsplash

Он признается, что новая работа дается непросто, однако убежден, что навыки можно получить уже в процессе.

"Я видел, как откровенно некомпетентные люди занимают хорошие должности – и удивлялся. Теперь я один из них", – резюмировал Ноа.