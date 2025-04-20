Не просто декор: значение цветов пасхальных яиц, о которых вы могли не знать

Окрашивание яиц – одна из древнейших пасхальных традиций. Каждый цвет крашанки имеет свое значение, объединяющее христианские традиции и дохристианские верования.

24 Канал рассказывает, что означают цвета на пасхальных яйцах.

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Красный

Этот цвет имеет глубокое символическое значение. В христианской традиции красный на писанке олицетворяет кровь Иисуса Христа, пролитую ради человечества. В дохристианских верованиях это был цвет огня, любви и страстной энергии.

Красные писанки часто дарили молодоженам как пожелание счастливого брака. В славянской мифологии сочетание красного и черного считалось гармоничным – подобным паре "инь" и "ян".

Желтый

Желтый цвет был одним из первых в росписи писанок и символизировал солнце, тепло и надежду. Его также связывали с мечтами о богатом урожае и образом золотистых пшеничных полей.

Цвета пасхальных яиц имеют скрытый смысл / Фото Shutterstock

Зеленый

Этот цвет ассоциируется с природой, жизнью и надеждой. Зеленый символизирует весеннее пробуждение и обновление. Получить его природными красителями было непросто, однако именно поэтому он считался особенно ценным.

Черный

Этот цвет применяли на завершающем этапе росписи писанки. После нагревания над огнем черный фон раскрывал цветные узоры, создавая эффект рождения из темноты. В традициях предков черный символизировал ночь перед рассветом, смерть как переход к возрождению.

Некоторые цвета отражают дохристианские верования / Фото Shutterstock

Белый

Белый был знаком чистоты, безгрешности и духовного света. В древних верованиях он ассоциировался с водоворотом – местом покоя душ.

Голубой

Этот цвет означал небесную стихию, воду и воздух. Он также символизировал чистоту, здоровья и божественный источник жизни.

Напомним, что ранее мы писали о том, как выглядят традиционные писанки оккупированных регионов Украины. В частности у них есть своя символика, которую не встретишь в других частях страны.