Танцевал с платком и учил ругательства: как развлекался Коэльо в Украине, которую не поддержал в войне
- Пауло Коэльо посетил Украину в 2004 году, танцевал с платком и пел с Виктором Морозовым, который перевел его произведения на украинский.
- Коэльо не поддержал Украину во время полномасштабной войны, что вызвало разочарование у Виктора Морозова.
Бразильский писатель Пауло Коэльо был довольно популярным в Украине, поэтому и неудивительно, что в свое время писатель даже совершил визит в нашу страну. Но в полномасштабной войне поддержки Украине он не выразил.
Произведения Коэльо на украинский язык перевел Виктор Морозов – музыкант и "отец" украинского Гарри Поттера. В эксклюзивном интервью 24 Каналу Морозов рассказал о приключениях Коэльо в Украине и о том, как относится к нему сейчас.
Какими были приключения Коэльо в Украине?
Виктор Морозов рассказал о визите Коэльо в Украину, который состоялся в 2004 году. Тогда писатель стал гостем "Форума издателей" во Львове. Однако, как говорит переводчик, Коэльо является "тусовщиком", поэтому официальные церемонии не вызывали у него интереса.
Поэтому будучи на одном из мероприятий, Коэльо попросил Ивана Малковича, руководителя издательства А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, придумать что-то интереснее. А тот позвонил Морозову.
Я в то время имел концерт, но пригласил их в Брюховичи в "Колыбу", договорились там встретиться. Они тихонько из зала выбрались и поехали туда. Там какие-то люди праздновали что-то, узнали его. Он был такой довольный, танцевал танец с платком, пели с ним, у него такой красивый баритон. Он пел какую-то бразильскую песню, а я подыгрывал. Интересный был такой дуэт,
– рассказал Морозов.
Коэльо был в восторге, говорил, что почувствовал украинскую душу. А еще он попросил Морозова научить его какому-то бранному слову. А тот, зная, что curva по-испански "кривая", решил научить его словосочетанию "ку*ва мать".
Но спустя 10 лет Коэльо назвал Революцию Достоинства "госпереворотом", а в 2022 году стал на защиту россиян, заявив, что "украинский кризис" стал удобным поводом "оправдать русофобию". Позже этот твит Коэльо удалил. Виктор Морозов говорит, что его оскорбило поведение Коэльо.
Разлюбили его, и я разлюбил. Даже убрал со своего сайта фото с ним. Он там в вышиванке был. Но он такие глупости начал плести, что я убрал его,
– говорит переводчик.
Пауло Коэльо и Виктор Морозов / Архивное фото
Что нужно знать о Пауло Коэльо?
Коэльо является одним из самых известных бразильских писателей, в частности известен такими романами как "Алхимик", "Вероника решает умереть", "Шпион" и другими.
Он посетил многие страны мира и в свое время стал первым немусульманским писателем, который посетил Иран.
Однако после начала полномасштабной российской агрессии Коэльо 17 дней молчал, потом написал пост о "русофобии", который удалил и до сих пор молчит о событиях в Украине.