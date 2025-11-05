Виктор Морозов, который перевел историю "мальчика, который выжил" на украинский язык, рассказал о своем отношении к таким запретам в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Как Морозов относится к запретам Гарри Поттера?

Отдельные представители различных конфессий часто призывают прихожан не позволять детям читать книги о Гарри Поттере или смотреть их экранизации. Однако Виктор Морозов называет это большой ошибкой, замечая, что магия присутствует почти во всех сказках, поэтому если запрещать Гарри Поттера, то надо запретить все сказки.

И несмотря на магический мир, в книгах много внимания уделено празднованию Рождества и Пасхи, в частности в школе Хогвартс. И тем более как отмечает Морозов, это история не о магии, а о борьбе света и тьмы.

Ну и я не знаю ни одного ребенка, который прочитала Гарри Поттера и стала ведьмой или ведьмаком. Наоборот же, это светлая история о борьбе, о противостоянии добра и зла, жизни и смерти,

Виктор Морозов / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

В то же время "отец" украинской поттерианы заметил, что в свое время Иван Малкович, руководитель издательства А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА тоже скептически относился к идее издания книг о Гарри Поттере, ссылаясь на религиозные убеждения, но все же изменил свое мнение.

В США сжигали книги о Гарри Поттере

Как пишет издание The Guardian, в американском штате Теннесси в феврале 2022 года состоялось публичное сожжение книг. Процесс возглавил местный пастор Грег Локк.



Сожжение книг в Теннесси / Фото из соцсетей

В основном жгли книги о Гарри Поттере и "Сумерки" Стефани Майер. Это позиционировали как "борьбу с демоническим влиянием". Также в огонь летели даже книги "451 градус по Фаренгейту" Рэя Брэдбери, что особенно иронично, ведь в этой книге автор описывал будущее, в котором уничтожают книги.

Что еще стоит знать о переводе Гарри Поттера на украинский язык?