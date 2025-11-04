Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал переводчик серии книг о "мальчике, который выжил" Виктор Морозов.

Смотрите также Должен был быть раньше российского: почему украинский перевод Гарри Поттера 2 года не печатали

Могли ли украинизировать имя Гарри Поттера?

По словам Морозова, среди переводчиков Гарри Поттера происходили конференции, в частности в Париже и Черногории. Во время одной из них норвежский переводчик признался, что убрал почти все английские имена, кроме Гарри, полностью адаптировав их к норвежскому языку.

Такое переводчики часто делают. Но была проблема, что литературные агенты Роулинг не знали о "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" и поэтому написали нам список на 15 страниц, где четко указали, какие имена и названия нельзя украинизировать, и мы должны были подчиняться,

– объяснил Морозов.

Виктор Морозов / Фото Ивана Магуряка

Впрочем, переводчик признался, что некоторые изменения все же сделал. Например, кот Крукшенкс стал Криволапиком, а пес Хегрида – Икланом, ведь оригинальные названия было трудно произнести на украинском.

"Однако я не имел права назвать Гарри Поттера Грицьком Гончаром", – отметил "отец" украинского Гарри Поттера.

В то же время он добавил, что несмотря на желание украинизировать персонажей, ограничения агентов только помогли. Морозов объяснил, что россияне давали персонажам свои имена, что в будущем сыграло злую шутку, ведь никто сначала не знал, каким будет финал Гарри Поттера.

"Когда мы переводили первые книги, никто же не знал, чем закончится. Роулинг не говорила нам, какие у нее планы. Возможно, она и сама не знала. Например, тот же Северус Снейп. Он вроде такой зловещий персонаж, но в конце мы узнаем, что он герой. А русские перевели его как Злодиус Злой или что-то такое", – поделился Морозов.

"Гарри Поттер и философский камень" / Фото издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"

Когда выйдет новый сериал о Гарри Поттере?

Известно, что HBO уже начала съемки нового сериала о Гарри Поттере. Работа над проектом продолжается на студии Warner Bros в Ливсдене, что в Великобритании.

Сериал будет состоять из семи сезонов, каждый из которых будет посвящен одной из книг о "мальчике, который выжил". Как сообщает Variety, производство первого сезона планируют завершить весной 2026 года, после чего, сделав короткую паузу, команда перейдет к съемкам второго сезона.

Роли Гарри, Гермионы и Рона исполнят юные актеры Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон и Аластейр Стаут. А Локс Пратт перевоплотится в Драко Мелфоя.

Кого сыграет украинка в новом сериале о Гарри Поттере?