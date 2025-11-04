Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів перекладач серії книг про "хлопчика, який вижив" Віктор Морозов.

Чи могли українізувати ім'я Гаррі Поттера?

За словами Морозова, серед перекладачів Гаррі Поттера відбувалися конференції, зокрема в Парижі та Чорногорії. Під час однієї з них норвезький перекладач зізнався, що прибрав майже всі англійські імена, окрім Гаррі, повністю адаптувавши їх до норвезької мови.

Таке перекладачі часто роблять. Але була проблема, що літературні агенти Роулінг не знали про "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" і тому написали нам список на 15 сторінок, де чітко вказали, які імена і назви не можна українізувати, і ми мусили підкорятися,

– пояснив Морозов.

Віктор Морозов / Фото Івана Магуряка

Втім, перекладач зізнався, що деякі зміни все ж зробив. Наприклад, кіт Крукшенкс став Криволапиком, а пес Геґріда – Ікланем, адже оригінальні назви було важко вимовити українською.

"Проте я не мав права назвати Гаррі Поттера Грицьком Гончаром", – зазначив "батько" українського Гаррі Поттера.

Водночас він додав, що попри бажання українізувати персонажів, обмеження агентів лише допомогли. Морозов пояснив, що росіяни давали персонажам свої імена, що в майбутньому зіграло злий жарт, адже ніхто спершу не знав, яким буде фінал Гаррі Поттера.

"Коли ми перекладали перші книги, ніхто ж не знав, чим закінчиться. Роулінг не казала нам, які в неї плани. Можливо, вона й сама не знала. Наприклад, той же Северус Снейп. Він ніби такий зловісний персонаж, але в кінці ми дізнаємося, що він герой. А росіяни переклали його як Злодіус Злій чи щось таке", – поділився Морозов.

"Гаррі Поттер і філософський камінь" / Фото видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"

Коли вийде новий серіал про Гаррі Поттера?

Відомо, що HBO вже розпочала зйомки нового серіалу про Гаррі Поттера. Робота над проєктом триває на студії Warner Bros у Лівсдені, що у Великій Британії.

Серіал складатиметься із семи сезонів, кожен із яких буде присвячений одній із книг про "хлопчика, який вижив". Як повідомляє Variety, виробництво першого сезону планують завершити навесні 2026 року, після чого, зробивши коротку паузу, команда перейде до зйомок другого сезону.

Ролі Гаррі, Герміони та Рона виконають юні актори Домінік Маклафлін, Арабелла Стентон і Аластейр Стаут. А Локс Пратт перевтілиться у Драко Мелфоя.

