Віктор Морозов, який переклав історію "хлопчика, який вижив" українською мовою, розповів про своє ставлення до таких заборон в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Як Морозов ставиться до заборон Гаррі Поттера?

Окремі представники різних конфесій часто закликають парафіян не дозволяти дітям читати книги про Гаррі Поттера чи дивитися їхні екранізації. Однак Віктор Морозов називає це великою помилкою, зауважуючи, що магія присутня майже у всіх казках, тому якщо забороняти Гаррі Поттера, то треба заборонити усі казки.

І попри магічний світ, у книгах багато уваги приділено святкуванням Різдва та Великодня, зокрема у школі Гоґвортс. І тим паче як зазначає Морозов, це історія не про магію, а про боротьбу світла і темряви.

Ну і я не знаю жодної дитини, яка прочитала Гаррі Поттера і стала відьмою чи відьмаком. Навпаки ж, це світла історія про боротьбу, про протистояння добра і зла, життя і смерті,

Віктор Морозов / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

Водночас "батько" української поттеріани зауважив, що свого часу Іван Малкович, керівник видавництва А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА теж скептично ставився до ідеї видання книг про Гаррі Поттера, посилаючись на релігійні переконання, але все ж змінив свою думку.

У США спалювали книги про Гаррі Поттера

Як пише видання The Guardian, в американському штаті Теннессі у лютому 2022 року відбулося публічне спалення книг. Процес очолив місцевий пастор Грег Локк.



Спалення книг у Теннесі / Фото з соцмереж

В основному палили книги про Гаррі Поттера та "Сутінки" Стефані Маєр. Це позиціонували як "боротьбу з демонічним впливом". Також у вогонь летіли навіть книги "451 градус за Фаренгейтом" Рея Бредбері, що особливо іронічно, адже у цій книзі автор описував майбутнє, в якому знищують книги.

