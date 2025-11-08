Произведения Коэльо на украинский язык перевел Виктор Морозов – музыкант и "отец" украинского Гарри Поттера. В эксклюзивном интервью 24 Каналу Морозов рассказал о приключениях Коэльо в Украине и о том, как относится к нему сейчас.

Какими были приключения Коэльо в Украине?

Виктор Морозов рассказал о визите Коэльо в Украину, который состоялся в 2004 году. Тогда писатель стал гостем "Форума издателей" во Львове. Однако, как говорит переводчик, Коэльо является "тусовщиком", поэтому официальные церемонии не вызывали у него интереса.

Поэтому будучи на одном из мероприятий, Коэльо попросил Ивана Малковича, руководителя издательства А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, придумать что-то интереснее. А тот позвонил Морозову.

Я в то время имел концерт, но пригласил их в Брюховичи в "Колыбу", договорились там встретиться. Они тихонько из зала выбрались и поехали туда. Там какие-то люди праздновали что-то, узнали его. Он был такой довольный, танцевал танец с платком, пели с ним, у него такой красивый баритон. Он пел какую-то бразильскую песню, а я подыгрывал. Интересный был такой дуэт,

– рассказал Морозов.

Коэльо был в восторге, говорил, что почувствовал украинскую душу. А еще он попросил Морозова научить его какому-то бранному слову. А тот, зная, что curva по-испански "кривая", решил научить его словосочетанию "ку*ва мать".

Но спустя 10 лет Коэльо назвал Революцию Достоинства "госпереворотом", а в 2022 году стал на защиту россиян, заявив, что "украинский кризис" стал удобным поводом "оправдать русофобию". Позже этот твит Коэльо удалил. Виктор Морозов говорит, что его оскорбило поведение Коэльо.

Разлюбили его, и я разлюбил. Даже убрал со своего сайта фото с ним. Он там в вышиванке был. Но он такие глупости начал плести, что я убрал его,

– говорит переводчик.



Пауло Коэльо и Виктор Морозов / Архивное фото

