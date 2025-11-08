Твори Коельйо українською мовою переклав Віктор Морозов – музикант та "батько" українського Гаррі Поттера. В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу Морозов розповів про пригоди Коельйо в Україні та про те, як ставиться до нього зараз.
Якими були пригоди Коельйо в Україні?
Віктор Морозов розповів про візит Коельйо до України, який відбувся у 2004 році. Тоді письменник став гостем "Форуму видавців" у Львові. Однак, як каже перекладач, Коельйо є "тусовщиком", тому офіційні церемонії не викликали у нього інтересу.
Тому будучи на одному із заходів, Коельйо попросив Івана Малковича, керівника видавництва А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, вигадати щось цікавіше. А той зателефонував Морозову.
Я в той час мав концерт, але запросив їх у Брюховичі в "Колибу", домовилися там зустрітися. Вони тихенько з залу вибралися і поїхали туди. Там якісь люди святкували щось, упізнали його. Він був такий задоволений, танцював танець з хустиною, співали з ним, у нього такий гарний баритон. Він співав якусь бразильську пісню, а я підігравав. Цікавий був такий дует,
– розповів Морозов.
Коельйо був у захваті, казав, що відчув українську душу. А ще він попросив Морозова навчити його якогось лайливого слова. А той, знаючи, що curva іспанською "крива", вирішив навчити його словосполучення "ку*ва мать".
Але через 10 років Коельйо назвав Революцію Гідності "держпереворотом", а в 2022 році став на захист росіян, заявивши, що "українська криза" стала зручним приводом "виправдати русофобію". Пізніше цей твіт Коельйо видалив. Віктор Морозов каже, що його образила поведінка Коельйо.
Розлюбили його, і я розлюбив. Навіть забрав зі свого сайту фото з ним. Він там у вишиванці був. Але він такі дурниці почав плести, що я прибрав його,
– каже перекладач.
Пауло Коельйо та Віктор Морозов / Архівне фото
Що треба знати про Пауло Коельйо?
Коельйо є одним із найвідоміших бразильських письменників, зокрема знаний такими романами як "Алхімік", "Вероніка вирішує померти", "Шпигун" та іншими.
Він відвідав багато країн світу та свого часу став першим немусульманським письменником, який відвідав Іран.
Проте після початку повномасштабної російської агресії Коельйо 17 днів мовчав, потім написав пост про "русофобію", який видалив і дотепер мовчить про події в Україні.