Твори Коельйо українською мовою переклав Віктор Морозов – музикант та "батько" українського Гаррі Поттера. В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу Морозов розповів про пригоди Коельйо в Україні та про те, як ставиться до нього зараз.

Якими були пригоди Коельйо в Україні?

Віктор Морозов розповів про візит Коельйо до України, який відбувся у 2004 році. Тоді письменник став гостем "Форуму видавців" у Львові. Однак, як каже перекладач, Коельйо є "тусовщиком", тому офіційні церемонії не викликали у нього інтересу.

Тому будучи на одному із заходів, Коельйо попросив Івана Малковича, керівника видавництва А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, вигадати щось цікавіше. А той зателефонував Морозову.

Я в той час мав концерт, але запросив їх у Брюховичі в "Колибу", домовилися там зустрітися. Вони тихенько з залу вибралися і поїхали туди. Там якісь люди святкували щось, упізнали його. Він був такий задоволений, танцював танець з хустиною, співали з ним, у нього такий гарний баритон. Він співав якусь бразильську пісню, а я підігравав. Цікавий був такий дует,

– розповів Морозов.

Коельйо був у захваті, казав, що відчув українську душу. А ще він попросив Морозова навчити його якогось лайливого слова. А той, знаючи, що curva іспанською "крива", вирішив навчити його словосполучення "ку*ва мать".

Але через 10 років Коельйо назвав Революцію Гідності "держпереворотом", а в 2022 році став на захист росіян, заявивши, що "українська криза" стала зручним приводом "виправдати русофобію". Пізніше цей твіт Коельйо видалив. Віктор Морозов каже, що його образила поведінка Коельйо.

Розлюбили його, і я розлюбив. Навіть забрав зі свого сайту фото з ним. Він там у вишиванці був. Але він такі дурниці почав плести, що я прибрав його,

– каже перекладач.



Пауло Коельйо та Віктор Морозов / Архівне фото

Що треба знати про Пауло Коельйо?