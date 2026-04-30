Впервые в мире насекомые получили юридические права: что стоит за неожиданным решением

В мировой практике насекомые впервые получили права наравне с людьми. Речь идет о необычных пчелах без жал перуанской Амазонии. Теперь они могут официально подавать иски и быть представленными в суде. Проблема заключается в том, что их популяция стремительно снижается, но сами насекомые являются слишком важными не только для Перу, но и для всего мира.

Які права отримали бджоли без жала в Перу і чому їх вважають критично важливими для природи і людини, пише ECO News.

Почему в Перу пчел признали юридическими лицами с правами?

Муниципалитеты Сатипо и Наута в Перу недавно приняли постановления, по которым местные пчелы без жал и их среда обитания определяются как юридические лица с правом на существование, процветание и защиту. Фактически, государство признало, что эти насекомые имеют собственную ценность и любая компания, агентство или лицо может быть подана в суд от имени этих насекомых.

Это означает также, что насекомые имеют право на поддержание здоровья и на проживание в чистой и нетронутой среде с экологически стабильными климатическими условиями,

Это касается и права на восстановление природных циклов, на получение юридического представительства, если загрязнение, вырубка лесов или новые проекты угрожают существованию насекомых.

В целом решение стало дополнением к реформе, которая была принята в 2024 году Конгрессом Республики Перу. В нем говорилось о том, что пчелы без жал получают официальную защиту от государства как местные пчелы, а еще становятся частью биологического наследия страны.

Для справки: ученые зарегистрировали только в Перу не менее 175 местных видов пчел без жала. Это делает страну одной из самых популярных в мире для этих видов насекомых.

Интересно! Безжалостные пчелы Амазонии, а именно Meliponini, являются ключевыми опылителями в тропических экосистемах. Распространены насекомые в тропиках и субтропиках Америки, Африки, Австралии и Юго-Восточной Азии.

Какая особенность пчел без жала?

Впрочем защита таких пчел стала не случайной. Дело в том, что насекомые тихо поддерживают большую часть того, что попадает на наш стол.

Исследования ученых свидетельствуют о том, что около половины из примерно 500 видов пчел без жала обитают в регионе Амазонки. Они помогают опылять около 80% всех видов тропических растений, в частности какао, кофе, авокадо и немало дикорастущих фруктов.

А из исследований химика-биолога Розы Васкес Эспиноза с командой Amazon Research Internacional известно, что мед пчел в регионе, который используют коренные народы как лекарства, оказался довольно мощным средством, в котором было найдено сотни биоактивных соединений.

Поэтому этот мед имеет как антибактериальные, так и противовоспалительные и антиоксидантные свойства. А еще у него есть потенциал для борьбы с онкологическими заболеваниями.

После обнаружения этого исследователи не остановились и вместе с представителями коренных народов начали подробнее изучать экосистему насекомых. Но выявленные тенденции были тревожными: популяции пчел начали сокращаться в местах, где исчезают старые деревья и подлески.

Заметьте! Для народа Ашанинка и Кукама-Кукамирия эти насекомые имеют еще и значительно более глубокое значение, чем просто источник целебного меда. Это их культура: насекомые упоминаются в обрядах, песнях, в устных традициях. Лидер Ашанинка Апу Сесар Рамос говорит, что в безжалостных пчелах сосредоточены знания предков, которые неразрывно связаны с самим существованием тропического леса.

Как пчелы меняют агропроизводство сейчас?

Польза безжалостных пчел выходит за пределы локальных экспериментов и показывают системное влияние на урожайность в мире. Исследования Embrapa Temperate Climate и ведущих университетов Бразилии демонстрируют, что при использовании пчел Melipona наблюдалось среднее увеличение урожайности и плодоношения на 12 – 20%, передает EPG.

Например, в случае с томатами опыление растений этими насекомыми предотвращает абортивность цветков и увеличивает количество плодов в грозди. Зато для производителей клубники это означает получение 80 – 90% продукции класса А, что значительно повышает доходность.

Причина такого эффекта от опыления заключается в поведении самих пчел. В отличие от некоторых других опылителей, Melipona работают деликатнее и стабильнее в условиях ограниченного пространства. Они лучше адаптированы к тепличной среде, не проявляют агрессии и не требуют сложного контроля, что значительно упрощает их интеграцию в аграрные процессы.

Еще один важный аспект – экологичность. Использование безжалостных пчел уменьшает потребность в искусственном опылении или химических стимуляторах, что положительно влияет на качество продукции и окружающей среды. Фактически, фермеры получают не только больший урожай, но и более чистый продукт.

