Откуда в мире появились левостороннее и правостороннее движения и страны, которые до сих пор пользуются левым ходом, рассказывают в издании History.

Читайте также Почти все совершают эту ошибку: почему нельзя выжимать чайный пакетик

Как возникла разница между левосторонним и правосторонним движением?

В Римской империи люди часто передвигались по левой стороне дороги, а среди объяснений такого явление есть то, что это было более практично. Потому что большинство лиц правше, передвижение по левой стороне считалось более безопасным, в частности потому, что держать оружие можно было рукой, что доминирует.

Кроме того, упорядочение движения в течение веков было скорее обычаем, чем правилом, а менялось только в зависимости от региона.

С 1700-х годов все поменялось. Если в Великобритании левостороннее движение было принято после правительственных мер (сначала в 1773 году, а потом еще и в 1835 году), то во Франции предпочитали правый ход.

И это разделение на самом деле не стало локальным., а распространился еще и на бывшие колонии стран. Соответственно, исторически сложилось так, что в Австралии, Новой Зеландии, Южная Африка и Индия водители до сих пор ездят налево.

Любопытно! На сегодня левостороннее движение помимо Великобритании, Индии, Австралии и других стран, остался также в Японии, Индонезия и Таиланд. Водители Канады также пользовались именно левым ходом., но чтобы облегчить движение в США и США правительство отказалось от этого. В Швеции также способствовал переход на правостороннее движение.

Почему правостороннее движение стало глобальным?

В США же, например, переход на правостороннее движение связывают именно с большими грузовыми повозками в 18 веке. Дело в том, что кудри на таких грузовиках сидели налево, чтобы контролировать упряжь правой рукой. Это давало им лучшую видимость.

Интересно, что об этом отмечают и в National Geographic, где добавляется, что решающую роль сыграло активное развитие торговли в Европе и Северной Америке.

Водители больших грузовых упряжек часто не сидели по центру, а занимали позицию слева, чтобы контролировать коней правой рукой. Это меняло саму логику движения: держаться правой стороны дороги было безопаснее, ведь позволяло лучше оценивать расстояние до встречного транспорта.

И когда дорожное движение стало интенсивнее, страны начали закреплять единую сторону движения, чтобы избежать хаоса. Эпоха автомобилистов окончательно совершила в этом перелом. Ибо конструкция машин фактически поддержала правостороннее движение: водителя начали размещать слева., ближе к центру дороги, это давало лучший обзор и помогало упрощать маневры во время обгона или остановки у обочины.

А не самое большое влияние на транспорт, что было рассчитано на правостороннее движение, сделал автопроизводитель Генри Форд. Он начал массово производить Model T с левым рулем.

Следом вслед за Канадой, которая последовала примеру США на правое движение, это сделали Италия и Испания в 1920-х годах. Большинство Восточной Европы изменило движение в 1930-х годах. А вот Скандинавия ждала до 60-х годов.

Кто из украинок впервые сел на руль?

Жизнь Соломии Крушельницкой была связана не только с искусством, ведь женщина была многогранной личностью. Она значительно опережала свое время, и это проявилось даже в такой сфере, какое вождение. Дело в том, что немало фактов свидетельствует о том, что оперная певица стала одной из первых украинок, кто в начале 20 века сел на руль авто.

Жизнь Крушельницкой была насыщенной, а сама оперная певица сама говорила, что имеет 3 родины, где Украина– это первая, Италия– друга, а Аргентина– третья. И такая жизнь за границей открыла для нее возможность водить машину того времени.

  • Например, когда Соломия приезжала во Львов на собственном авто., то это не оставалось незамеченным. Горожане даже останавливали, чтобы посмотреть на такое редкое зрелище.


Так выглядел авто Саломеи Крушельницкой / Фото из музея Саломеи Крушельницкой

  • Кроме того, женщина интересовалась не только авто, но и другими новыми технологиями, таких как фотоаппарат. Женщина смогла его приобрести и делать немало фото, сохранившихся до сих пор. Именно они помогают узнать известную украинку мирового значения.

В то же время есть предположение, что первый автомобиль на территории Украины могла приобрести княгиня Анна Абамелек еще в конце XIX века. Но неизвестно, могла ли женщина управлять им лично, как это делала Соломия Крушельницкая.