Была украинской: что известно о первой песне, которая прозвучала в космосе

Советский космический корабль "Восток-4" с первым украинцем-космонавтом Павлом Поповичем на борту совершил исторический полет 12 августа 1962 года. Эта миссия вошла в историю не только как важный этап развития космонавтики, но и как момент, когда в космосе впервые прозвучала песня, и она была украинской.

Во время связи с Центром управления полетами Попович исполнил песню "Дивлюсь я на небо та й думку гадаю" для Сергея Королева, передает 24 Канал.

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Что известно о первой песне, которая звучала в космосе

12 августа 1962 года впервые в истории между экипажами двух космических кораблей и Центром управления полетами на Земле была установлена радио- и видеосвязь. Именно тогда в космосе прозвучала первая песня – "Дивлюсь я на небо та й думку гадаю".

Эту песню исполнил космонавт Павел Попович, посвятив ее легендарному украинскому конструктору Сергею Королеву. Известно, что эта композиция была любимой для Королева, и когда Попович начал ее петь, он подпевал ему с Земли.

Песню я несколько перефразировал: "...и вот я уже сокол, и вот я летаю!",

– вспоминает Попович.

Павел Попович / Фото Violity

После возвращения на Землю Попович рассказывал о своих переживаниях во время полета.

"Когда летал, вспоминал Украину, мой родной Узин, тополя у дороги, ивы над Росью, дом, в котором вырос, родных, друзей. И так захотелось домой...", – рассказывал космонавт.

Поповича часто спрашивали, почему украинские песни такие грустные. Он отвечал, что его народ первым отражал атаки вражеских войск и всегда защищал родную землю от захватчиков. Поэтому, по его словам, ему было "не до "Малинки-калинки".

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