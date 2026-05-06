Первая темнокожая женщина, получившая патент США: как Марта Джонс опередила время

Когда права темнокожих почти не признавались, Марта Джонс совершила юридический прорыв. Ей удалось запатентовать уникальное устройство, ставшее прототипом современных машин, которые сейчас используются в сельском хозяйстве.

Что запатентовала Марта Джонс и действительно ли она стала первой темнокожей женщиной, которой удалось это, рассказывают в History.

В чем уникальность патента Марты Джонс?

Патент №77 494 на усовершенствование устройств для шелушения кукурузы принадлежит Марте Джонс, которая жила в округе Амелия штата Вирджиния. Она получила его 5 мая 1868 года.

Изобретение женщины решало сразу 4 задачи: устройство не только отделяло зерно от початков, но и одновременно очищало его от шелухи, сортировало и готовило к дальнейшему использованию. В описании патента указано, что механизм был спроектирован так, чтобы минимизировать повреждения зерна, что было критически важным для фермеров того времени.

Пусть будет известно, что я, Марта Джонс, из округа Амелия и штата Вирджиния, изобрела определенные новые и полезные усовершенствования в машинах для перемешивания, шелушения, резки и отделения зерна от кукурузы за одну операцию; и я этим заявляю, что следующее является полным, четким и точным описанием этого, со ссылкой на сопроводительные чертежи, что является частью этой спецификации,

– говорится в документах того времени.

Сама технология была заметным шагом вперед относительно механизации сельского хозяйства. Ведь на самом деле кукурузная шелуха содержит много питательных веществ, а если его правильно измельчить и смешать с водой и мукой, то оно заменит даже сено или солому.

Кроме того, известно, что изобретение Джонс базировалось на предыдущих разработках: в 1839 году Лестер Денисон создал одну из первых машин для шелушения кукурузы, а более поздние патенты только совершенствовали ее. В то же время устройство Джонс отличался тем, что не только обрабатывал початки, но и повторно использовал шелуху.

Впрочем если о машине, которую создала Джонс известно немало, то о ней самой сохранилось немного сведений. Исследователи считают ее первой темнокожей женщиной, которой удалось официально запатентовать изобретение в США, что в то время не было легкой задачей.

Почему история Джонс является важной?

Событие, которое случилось с Мартой Джонс, продолжило так называемую цепь важных достижений: еще в 1821 году Томас Дженнингс стал первым афроамериканцем с патентом – за технологию очистки одежды, что впоследствии переросла в химчистку.

Интересно! Первой белой женщиной-патентовладелицей в США стала Мэри Кис в 1809 году благодаря способу плетения соломы с нитками и шелком.

И чтобы понять масштаб достижения Марты Джонс, стоит вспомнить, что свой патент она получила после завершения Гражданской войны в США. В то время статус темнокожих был максимально уязвимым, ведь они не имели права голоса.

Почему темнокожие люди сталкивались с ограничениями в США: в тот период времени афроамериканцы почти всегда сталкивались с серьезными юридическими ограничениями. После решения Верховного суда по делу Дреда Скотта они не признавались гражданами, а следовательно не могли составлять необходимую для патента присягу. В некоторых штатах так называемые черные кодексы дополнительно запрещали им владеть имуществом или интеллектуальными правами, хотя иногда патенты оформлялись на имена владельцев порабощенных людей.

Доказать экспертам Патентного бюро уникальность своего интеллектуального продукта во времена, когда саму возможность наличия интеллекта у темнокожей женщины ставили под сомнение, довольно трудно. Но история Марты Джонс стала важным прецедентом.

Кстати, вторая после Марты темнокожая женщина, которая получила патент на изобретение в 1885 году, была Сара Джейкобс. Женщина изобрела складной шкаф-кровать, с помощью которой можно было эффективнее использовать жилое пространство.

О каких достижениях темнокожих изобретателей стоит знать?

Как рассказывает основательница Nursesbnb Inc Кейша М. в Linkedin, многие открытия темнокожих людей сегодня стали частью нашей повседневности.

Среди первых стоит вспомнить Бенджамина Беннекера, который был самоучкой-астрономом. Он создал одни из первых деревянных часов в США и помогал в планировании Вашингтона. Еще один пионер – Томас Дженнингс, который в 1821 году получил первый патент для афроамериканца за технологию очистки одежды. Это, кстати, стало прообразом современной химчистки.

В сфере безопасности и транспорта прославился Гарретт Морган, ведь изобрел раннюю версию светофора и устройство, ставшее прототипом противогаза.

Другой изобретатель, Гренвилл Вудс, получил более 50 патентов, в частности на телеграф, который позволял передавать несколько сообщений одновременно.

А огромное влияние на бизнес и культуру имела мадам Си Джей Уокер, которая создала линию косметики для темнокожих женщин и стала одной из первых self-made миллионерш в США.

Что еще стоит знать о мадам Си Джей Уокер?

Путь к успеху мадам Си Джей Уокер был далеким от легкого, ведь она родилась в бедной семье. В ранние годы осталась сырой, которая была вынуждена самостоятельно зарабатывать на жизнь.

Несмотря на такие сложные жизненные условия, она нашла свою нишу: когда Уокер работала прачкой, то столкнулась с проблемой выпадения волос. Это ее подтолкнуло на создание собственных средств для ухода.

Со временем она самостоятельно разработала формулу продуктов для волос, которые были ориентированы на темнокожих женщин, и начала их продавать. С этого началось масштабирование бизнеса.

Ее успех базировался не только на продукции, но и на интересном маркетинговом подходе. Дело в том, что она активно обучала женщин финансовой грамотности и создавала для них все больше рабочих мест – трудоустроила более 40 тысяч афроамериканок. Это привело к тому, что ее личный бренд знали не только в США.