Що запатентувала Марта Джонс і чи справді вона стала першою темношкірою жінкою, якій вдалося це, розповідають в History.

У чому унікальність патенту Марти Джонс?

Патент №77 494 на удосконалення пристроїв для лущення кукурудзи належить Марті Джонс, яка мешкала в окрузі Амелія штату Вірджинія. Вона отримала його 5 травня 1868 року.

Винахід жінки вирішував одразу 4 завдання: пристрій не лише відокремлював зерно від качанів, а й одночасно очищав його від лушпиння, сортував та готував до подальшого використання. В описі патенту зазначено, що механізм був спроєктований так, щоб мінімізувати пошкодження зерна, що було критично важливим для фермерів того часу.

Хай буде відомо, що я, Марта Джонс, з округу Амелія та штату Вірджинія, винайшла певні нові та корисні вдосконалення в машинах для перемішування, лущення, різання та відділення зерна від кукурудзи за одну операцію; і я цим заявляю, що наступне є повним, чітким та точним описом цього, з посиланням на супровідні креслення, що є частиною цієї специфікації,

– йдеться у документах того часу.

Сама технологія була помітним кроком вперед стосовно механізації сільського господарства. Адже насправді кукурудзяне лушпиння містить багато поживних речовин, а якщо його правильно подрібнити та змішати з водою та борошном, то воно замінить навіть сіно або ж солому.

Крім того, відомо, що винахід Джонс базувався на попередніх розробках: у 1839 році Лестер Денісон створив одну з перших машин для лущення кукурудзи, а пізніші патенти лише вдосконалювали її. Водночас пристрій Джонс вирізнявся тим, що не лише обробляв качани, а й повторно використовував лушпиння.

Втім якщо про машину, яку створила Джонс відомо чимало, то про неї саму збереглося небагато відомостей. Дослідники вважають її першою темношкірою жінкою, якій вдалося офіційно запатентувати винахід у США, що на той час не було легким завданням.

Чому історія Джонс є важливою?

Подія, яка трапилася з Мартою Джонс, продовжила так званий ланцюг важливих досягнень: ще у 1821 році Томас Дженнінгс став першим афроамериканцем із патентом – за технологію очищення одягу, що згодом переросла у хімчистку.

Цікаво! Першою білою жінкою-патентовласницею у США стала Мері Кіс у 1809 році завдяки способу плетіння соломи з нитками та шовком.

І щоб зрозуміти масштаб досягнення Марти Джонс, варто згадати, що свій патент вона отримала після завершення Громадянської війни в США. У той час статус темношкірих був максимально вразливим, адже вони не мали права голосу.

Чому темношкірі люди стикалися з обмеженнями в США: у той період часу афроамериканці майже завжди стикалися з серйозними юридичними обмеженнями. Після рішення Верховного суду у справі Дреда Скотта вони не визнавалися громадянами, а отже не могли складати необхідну для патенту присягу. У деяких штатах так звані чорні кодекси додатково забороняли їм володіти майном чи інтелектуальними правами, хоча інколи патенти оформлювалися на імена власників поневолених людей.

Довести експертам Патентного бюро унікальність свого інтелектуального продукту в часи, коли саму можливість наявності інтелекту в темношкірої жінки ставили під сумнів, доволі важко. Але історія Марти Джонс стала важливим прецедентом.

До речі, друга після Марти темношкіра жінка, яка отримала патент на винахід у 1885 році, була Сара Джейкобс. Жінка винайшла складану шафу-ліжко, за допомогою якої можна було ефективніше використовувати житловий простір.

Про які досягнення темношкірих винахідників варто знати?

Як розповідає засновниця Nursesbnb Inc Кейша М. у Linkedin, багато відкриттів темношкірих людей на сьогодні стали частиною нашого повсякдення.

Серед перших варто згадати Бенджаміна Беннекера, який був самоучкою-астрономом. Він створив один із перших дерев'яних годинників у США та допомагав у плануванні Вашингтона. Ще один піонер – Томас Дженнінгс, який у 1821 році отримав перший патент для афроамериканця за технологію очищення одягу. Це, до речі, стало прообразом сучасної хімчистки.

У сфері безпеки та транспорту прославився Гарретт Морган, адже винайшов ранню версію світлофора та пристрій, що став прототипом протигаза.

Інший винахідник, Гренвілл Вудс, отримав понад 50 патентів, зокрема на телеграф, який дозволяв передавати кілька повідомлень одночасно.

А величезний вплив на бізнес та культуру мала мадам Сі Джей Вокер, яка створила лінію косметики для темношкірих жінок і стала однією з перших self-made мільйонерок у США.

Що ще варто знати про мадам Сі Джей Вокер?

Шлях до успіху мадам Сі Джей Вокер був далеким від легкого, адже вона народилася у бідній родині. У ранні роки залишилася сирою, яка була змушена самостійно заробляти на життя.

Попри такі складні життєві умови, вона знайшла свою нішу: коли Вокер працювала прачкою, то зіткнулася з проблемою випадіння волосся. Це її підштовхнуло на творення власних засобів для догляду.

З часом вона самостійно розробила формулу продуктів для волосся, які були орієнтовані на темношкірих жінок, й почала їх продавати. З цього почалося масштабування бізнесу.

Її успіх базувався не лише на продукції, але й на цікавому маркетинговому підході. Річ у тім, що вона активно навчала жінок фінансовій грамотності й створювала для них все більше робочих місць – працевлаштувала понад 40 тисяч афроамериканок. Це призвело до того, що її особистий бренд знали не лише в США.