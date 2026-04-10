Первое в истории "селфи" сделали еще в 1839 году: выглядит лучше, чем ожидаешь

Первое "селфи" появилось задолго до смартфонов – еще в 19 веке. Его автор, Роберт Корнелиус, сделал автопортрет в 1839 году, фактически положив начало тренду, который спустя почти два века покорит соцсети.

О том, как было создано первое в истории селфи, пишет The Public Domain Review.

Каким было первое "селфи" в истории?

В 2013 году издательство Oxford Dictionaries назвало словом года "селфи", определив его как "фотографию, сделанную человеком самостоятельно, обычно с помощью смартфона или веб-камеры, и загруженную на сайт социальной сети".

Хотя массовое распространение этого явления возникло относительно недавно, сама идея отнюдь не является новой. Еще на заре фотографии снимки, сделанные самими авторами, были довольно распространенными. Тогда фотографы часто выступали и как модели для собственных экспериментов.

Более того, изображение, которое считают одним из первых фотографических портретов в истории, фактически является "селфи".

Первое в истории "селфи" / Архивное фото

Его создал в 1839 году любитель-химик и фотограф-энтузиаст Роберт Корнелиус из Филадельфии. Он установил камеру в задней части семейного магазина, снял крышку с объектива, быстро зашел в кадр, где просидел минуту, после чего снова накрыл объектив.

На обороте снимка он оставил надпись: "Первая световая фотография в истории. 1839 год".

Как выглядит первая в истории фотография?

Как сообщает My Modern Met, первой в мире фотографией, или по крайней мере самой старой из тех, дошедших до наших дней, считают снимок "Вид из окна в Ле-Гра", созданный Жозефом Нисефором Ньепсом примерно в 1826 – 1827 годах.

"Вид из окна в Ле-Гра" / Архивное фото

Для ее получения он применил технику гелиографии - оловянную пластину покрывали природным дегтем и подвергали длительному воздействию света.

Фото было сделано из окна второго этажа поместья Ньепса в Бургундии, что во Франции. Сегодня оно хранится в коллекции Техасского университета в Остине.

