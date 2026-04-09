О том, где сейчас хранится самая старая писанка в мире и как она выглядит, рассказывает Live Science.

Где нашли самую старую писанку в мире?

В 2013 году во время ремонта дома во Львове строители наткнулись на средневековый колодец. Сначала он служил для сбора грунтовых вод, однако после Великого пожара 1527 года, который уничтожил значительную часть города, его начали использовать как выгребную яму.

В толстом слое древесного угля археологи обнаружили керамическую посуду, мелкую утварь, а также предметы из кожи, дерева и металла. Среди находок была и древняя писанка. Вероятно, все эти вещи оказались в колодце после пожара, когда город очищали от последствий разрушений.

Самая старая в мире писанка / Фото НИЦ "Спасательная археологическая служба" Института археологии НАН Украины

Несмотря на возраст, писанка сохранилась почти полностью – потеряно лишь два квадратных сантиметра ее поверхности.

Как создаются писанки?

По традиции украинские писанки создают с помощью восковой техники – сначала на яйцо наносят узор, после чего его красят. Впоследствии воск снимают, и открывается светлый орнамент, который формирует завершенный рисунок.

Кроме обычных яиц, орнаменты наносили также на керамические, деревянные яйца и шарики. Это искусство имеет многовековую историю. Ранее археологи находили в Украине керамические крашанки, датированные еще XII веком.

Писанки имеют многовековую историю / Фото Unsplash

Некоторые исследования указывают, что обычай украшать яйца может достигать еще каменного века и культуры Кукутень-Триполье в Центральной Европе. В те времена, задолго до христианства, украшенное яйцо, вероятно, символизировало природу и возрождение.

Писанку, которой 500 лет, сначала передали на исследования, а после их завершения – в Музей писанковой росписи в Коломые. Также изготовили копию на утином яйце, которая сейчас хранится и экспонируется во Львовском историческом музее.

Чем отличается писанка от крашанки?

Как отмечается на Facebook-странице проекта "Память нации", писанки и крашанки издавна являются неотъемлемыми символами Пасхи. В то же время между ними существует принципиальная разница.

Писанки не предназначались для потребления. Их создавали как подарки и для обмена с родными и друзьями. Такие яйца расписывали орнаментами и красили в несколько цветов. Чаще всего это делали во время Страстной недели, особенно в Чистый четверг. Кроме того, писанка – это сырое яйцо, а не вареное. Чтобы она могла долго храниться, ее "обжигали" в печи.

Крашенки / Фото Unsplash

В то же время крашанки же обычно готовили в субботу перед Пасхой. Это вареные яйца, окрашенные в один цвет. Чаще всего в красный, желтый, синий, зеленый или золотистый. Их не только ели, но и использовали в пасхальных играх.

