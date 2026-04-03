Почему Пасха была праздником, который запрещали коммунисты, и сколько лет она была под запретом, рассказывают в Национальной академии наук Украины.

Что происходило с Пасхой в СССР?

Для СССР религия составляла конкуренцию, а потому коммунистическая власть делала все, чтобы искоренить ее, рассказывает заведующая отделом философии и истории религии Института философии НАН Украины доктор философских наук Людмила Филипович.

В большие праздники, например Пасху или Рождество, всех партийных работников и педагогов выставляли на дежурство возле храмов для того, чтобы фиксировать поименно, кто посещал церковную службу на большие праздники.

Зато, как рассказывает кандидат исторических наук и заместитель главного редактора журнала как рассказывает кандидат исторических наук и заместитель главного редактора журнала "Локальная история" Юрий Пукивский, коммунисты пытались внедрить новые праздники вместо христианских традиционных, например Первое мая или День победы.

Из истории известно, что первые запреты праздновать пасхальное воскресенье начались еще в 1920 – 1930-х годах. В общем праздничные дни начали заменять так называемыми "субботниками".

В 1950 – 1960-х годах власть уже начала прибегать к проверкам. И прежде всего это касалось школьников и работников. Бывали случаи, когда руки украинцев проверяли на наличие краски от пасхальных яиц.

Ближе к 1970 – 1980-х годов репрессии по празднованию Пасхи несколько ослабли, но публичное празднование оставалось ограниченным. Формального разрешения на этот христианский праздник не было до распада СССР, хотя украинцы годами праздновали Пасху даже во время запрета.

Таким образом, почти 70 лет коммунистическая власть запрещала его празднование в Украине.



Верующие во время пасхальной службы на Львовщине в 1970-е годы / Фото из архивов проекта "Локальная история"

Какие традиции распространены на Пасху в Украине?

В Украине существует традиция "Обливного понедельника" на второй день после Пасхи, об этом говорится в видео на аккаунте показать_рами.

Дело в том, что в этот день ребята обливают водой девушек, что символизирует весеннее обновление и своеобразную приверженность к любимой. Кроме того, Пасха – это еще и об играх и забавах вокруг храма.

Интересные факты о Пасхе в Украине: смотрите видео

Кстати, среди таких забав на пасхальные праздники, которые дошли до нас, есть игра "Колокольня", "Оберег" или "Кошница". Это в основном игра для крепких парней, ведь она заключалась в том, чтобы на плечи 5 парней или больше становились 4 парней, на плече этих 4 парней – 3, а еще выше 2. Таким образом, строилась так называемая "башня" из людей.

Особое место занимали в этом действе обрядовые весенние игры – гаивки, веснянки или подолянки. Они, кстати, пришли еще с дохристианских времен. Они сопровождаются хороводами с пением. Среди самых популярных гаивок есть "Подоляночка" и "Вербовая дощечка" (еще ее называют "Жучок".

Какие традиции на Пасху украинцы часто путают?