"Поклич меня на танцы": в сети завирусил новый украинский хит в стиле ретро

Социальные сети стали отличной площадкой, которая помогает быстро получить популярность благодаря песне или видео. В начале Нового года в украинской сети завирусила новая песня, которая уже стала хитом.

Новым трендом стала песня "Поклич меня на танцы", пишет 24 Канал. Популярный трек был опубликован на ютуб-канале "Пан Парасоля – тема", а также в TikTok.

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Как трек "Поклич меня на танцы" заполонил сети

Украинцы очень быстро подхватили драйвовый хит и начали создавать различные видео, которые публикуют в сети. Некоторые из пользователей TikTok справедливо замечает, что мотив песни похож на то, под что могли танцевать наши родители в 80-х или 90-х.

Смотрите видео с песней "Поклич меня на танцы"

Другие же пишут, что поймали вайб летней дискотеки в родном селе.

Некоторые же создают тематические видео, вроде, "когда ты на работе, но твои мысли лишь о том, чтобы пойти на танцы".

В целом украинцы делятся положительными впечатлениями о песне и еще больше ее популяризируют. После того, как трек был опубликован в ютубе, его уже посмотрели более 150 тысяч раз.

Также под видео в ютубе уже более 7 тысяч лайков. По TikTok, то этот хит уже использовали для создания более 600 видео.

Песня "Поклич меня на танцы": смотрите видео