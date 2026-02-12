"Вашим ушам это может не понравиться": пилот ответил на самые популярные вопросы о своей работе

Украинский пилот Wizz Air ответил на вопросы, которые чаще всего волнуют пассажиров самолета. В частности, он объяснил, стоит ли переживать из-за турбулентности, второго круга перед посадкой и странных звуков в салоне.

Об этом в своей заметке рассказывает пользователь @dnlvsp в соцсети Threads.

Смотрите также Украинские лыжи покорили мир: почему 80% людей катаются именно на них

На какие вопросы дал ответы пилот?

Один из самых распространенных вопросов – действительно ли нужно переводить телефон в режим полета.

Ехать 60 на знак 60 – действительно важно? Здесь так же примерно,

– шутливо объяснил пилот.

Среди аэропортов, которые считаются сложными для посадки, пилот назвал Мадейру. Также со "звездочкой", по его словам, есть Дортмунд.

Одна из пользовательниц также поинтересовалась, безопасно ли, когда самолет сразу после высадки одних людей берет на борт других и снова вылетает. И успевает ли экипаж отдыхать.

"Туда-обратно летаем. Иногда устаем. Но это легально", – коротко ответил пилот.

Иногда работа пилота является достаточно изнурительной / Фото Unsplash

Не обошли и тему громкой, или слишком тихой связи на борту, из-за чего трудно разобрать слова пилота.

Это действительно известный недостаток. Или говоришь тихо, или очень громко. Это от микрофона в кабине тоже зависит,

– пояснил автор сообщения.

О возможности попасть в кабину во время полета, то здесь категорический ответ "нет". По словам пилота, это запрещено для посторонних лиц, даже для родственников или коллег, которые не выполняют служебных обязанностей.

Также пилота спросили, смог бы он пересесть на истребитель F-16 в случае необходимости. По словам автора сообщения, овладеть сам самолет возможно примерно за месяц (теорию и практику), однако чтобы использовать его как боевую платформу – нужны годы подготовки.

Что будет происходить в случае внештатных ситуаций?

Отдельно пилот ответил на вопрос о том, что будет, если кому-то станет плохо во время перелета.

По его словам, все зависит от ситуации. В случае панической атаки или головной боли – помощь окажет экипаж и медики среди пассажиров. Но если речь идет о сердечном приступе, инсульте или потере сознания – самолет посадят в ближайшем аэропорту.

"Мы будем на земле очень быстренько. Но вашим ушам это может не понравиться", – добавил он.

Пилоты имеют план действий на случай внештатных ситуаций / Фото Unsplash

А если посадка с первой попытки не удается и самолет идет на второй круг – волноваться не стоит.

Все под контролем. Даже хорошо, что принято решение не садиться абы как – это признак настоящего профессионализма и выполнения правил и процедур,

– подчеркнул пилот.

Также после удачной посадки пассажиры нередко начинают хлопать. Однако, как рассказал автор сообщения, пилоты этого не слышат.

Какие напитки лучше избегать во время авиаперелетов?

Как пишет Daily Mail со ссылкой на слова бортпроводницы, во время авиаперелетов пассажирам следует избегать газированных безалкогольных напитков. По ее словам, из-за давления в салоне самолета такие напитки значительно сильнее пенятся во время переливания из банки.

В результате бортпроводникам приходится ждать, пока осядут пузырьки, прежде чем долить стакан до конца. Это замедляет обслуживание, особенно на переполненных рейсах.

Кроме того, газированные напитки – не лучший выбор для самих пассажиров. В салоне самолета воздух имеет низкую влажность, что способствует обезвоживанию, а сладкие газированные напитки не обеспечивают должного уровня гидратации, как это делает вода. Более того, из-за пониженного давления на высоте газы в напитках могут расширяться в желудке, вызывая вздутие и дискомфорт.

По словам стюардессы, лучшим вариантом для поддержания водного баланса во время полета остается обычная вода.

Почему бюджетные рейсы могут испортить ваше путешествие?

Соучредитель туристической компании Flash Pack Ли Томпсон предостерегает путешественников не соблазняться слишком дешевыми авиабилетами. По его словам, такие рейсы часто имеют скрытые недостатки.

В частности неудобное время прилета, многолюдный паспортный контроль и посадку в аэропортах, расположенных далеко от города. В результате туристы тратят часы в очередях и добираются до отеля истощенными.

Из-за этого первый день путешествия фактически теряется, а сэкономленные деньги оборачиваются потерянным временем и силами. Эксперт советует выбирать рейсы с удобным временем прилета – не слишком поздно и с удобным расположением отеля для которого не нужны длительные трансферы.