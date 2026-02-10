Об этом рассказывает пользовательница @yourrealtorcalgary в своем видео в TikTok.
Почему Украина занимает значительную часть мирового рынка лыж?
Значительная часть лыж, которые продают в Канаде, Европе и других странах мира, изготавливается именно в Украине.
В видео автор отмечает, что производят их в городе Мукачево на Закарпатье. По словам продавца спортивного магазина, до 80% лыж на мировом рынке изготавливают именно в Украине.
Большинство лыж в мире изготавливают в Украине / Фото Unsplash
Он также добавил, что мукачевский завод является одним из самых современных в мире и одним из крупнейших в Европе по объемам производства горных и беговых лыж.
Обратите внимание! Вероятно, говорится о заводе Fisher, который действительно является одним из ключевых поставщиков лыж для мирового рынка.
Таким образом, Украина играет ключевую роль в мировой индустрии зимнего спорта.
Что известно о заводе Fisher в Мукачево?
Как рассказывает "Голос Карпат", история лыжного производства в Мукачево берет начало в 1944 году, когда в городе зарегистрировали фабрику по изготовлению мебели и спортивного инвентаря. Уже после воссоединения Закарпатья с Украиной в 1945 году на ее основе создали артель "29 июня", а с 1946 года, по решению Совета Министров СССР, предприятие перешло к массовому производству лыж.
В современном виде завод работает с 1995 года. Именно тогда было основано украинско-австрийское ООО "Фишер-Мукачево". Его соучредителями стали австрийская компания Fischer Sports GmbH и украинское ЧАО "Мукачевская лыжная фабрика "Тиса".
Изготовление лыж / Фото "Fisher Украина"
Сегодня предприятие ежегодно выпускает около 1 миллиона единиц продукции, в частности лыж и хоккейных клюшек, что в среднем составляет примерно 4 тысячи пар в день.
Завод Fischer в Мукачево считают крупнейшим производителем лыжной продукции в Европе. Здесь изготавливают горные и беговые лыжи, лыжероллеры, горнолыжные и беговые ботинки, в частности модели с технологией Vacuum Fit для индивидуального термоформования, детские лыжи, аксессуары, шлемы, хоккейные клюшки брендов Fischer и Tisa, коньки, мази, парафины, инструменты, технологическую одежду и термобелье.
Кроме собственного бренда, мукачевский завод также производит продукцию для международных марок Nordica, Blizzard и Dynafit.
Какая самая дешевая страна Европы для отдыха на лыжах?
Когда вспоминают европейские горнолыжные курорты, обычно называют Италию, Францию или Австрию, однако стоит обратить внимание на менее очевидное направление. Главный эксперт по путешествиям издания Daily Mail рекомендует для зимнего туризма Болгарию.
По его словам, это бюджетная страна с надежным снежным покровом с января до середины марта. Туристам, в частности, советуют апарт-отель Winslow Highland, расположен рядом с основным подъемником и оборудован всем необходимым для комфортного отдыха.
Абонемент на подъемник вместе с лыжами и палками стоит около 300 евро, а благодаря недорогой еде и мини-кухням в апартаментах расходы можно существенно уменьшить. В то же время путешественникам стоит учесть дополнительные расходы на аренду снаряжения, скипасы и возможные уроки с инструктором.