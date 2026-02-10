Про це розповідає користувачка @yourrealtorcalgary у своєму відео в TikTok.
Дивіться також У цьому маєтку вперше побачили "Катерину" Шевченка, який був закоханий у доньку господаря
Чому Україна займає значну частину світового ринку лиж?
Значна частина лиж, які продають у Канаді, Європі та інших країнах світу, виготовляється саме в Україні.
У відео авторка зазначає, що виробляють їх в місті Мукачево на Закарпатті. За словами продавця спортивного магазину, до 80% лиж на світовому ринку виготовляють саме в Україні.
Більшість лиж у світі виготовляють в Україні / Фото Unsplash
Він також додав, що мукачівський завод є одним із найсучасніших у світі та одним із найбільших у Європі за обсягами виробництва гірських і бігових лиж.
Зверніть увагу! Ймовірно, мовиться про завод Fisher, який дійсно є одним з ключових постачальників лиж для світового ринку.
Таким чином, Україна відіграє ключову роль у світовій індустрії зимового спорту.
Що відомо про завод Fisher у Мукачево?
Як розповідає "Голос Карпат", історія лижного виробництва в Мукачеві бере початок у 1944 році, коли в місті зареєстрували фабрику з виготовлення меблів і спортивного інвентарю. Уже після воззʼєднання Закарпаття з Україною в 1945 році на її основі створили артіль "29 червня", а з 1946 року, за рішенням Ради Міністрів СРСР, підприємство перейшло до масового виробництва лиж.
У сучасному вигляді завод працює з 1995 року. Саме тоді було засновано українсько-австрійське ТОВ "Фішер-Мукачево". Його співзасновниками стали австрійська компанія Fischer Sports GmbH та українське ПрАТ "Мукачівська лижна фабрика "Тиса".
Виготовлення лиж / Фото "Fisher Україна"
Сьогодні підприємство щороку випускає близько 1 мільйона одиниць продукції, зокрема лиж і хокейних ключок, що в середньому становить приблизно 4 тисячі пар на день.
Завод Fischer у Мукачеві вважають найбільшим виробником лижної продукції в Європі. Тут виготовляють гірські та бігові лижі, лижороллери, гірськолижні й бігові черевики, зокрема моделі з технологією Vacuum Fit для індивідуального термоформування, дитячі лижі, аксесуари, шоломи, хокейні ключки брендів Fischer і Tisa, ковзани, мазі, парафіни, інструменти, технологічний одяг і термобілизну.
Окрім власного бренду, мукачівський завод також виробляє продукцію для міжнародних марок Nordica, Blizzard та Dynafit.
Яка найдешевша країна Європи для відпочинку на лижах?
Коли згадують європейські гірськолижні курорти, зазвичай називають Італію, Францію або Австрію, однак варто звернути увагу на менш очевидний напрямок. Головний експерт з подорожей видання Daily Mail рекомендує для зимового туризму Болгарію.
За його словами, це бюджетна країна з надійним сніговим покривом із січня до середини березня. Туристам, зокрема, радять апарт-готель Winslow Highland, розташований поруч із основним підйомником і обладнаний усім необхідним для комфортного відпочинку.
Абонемент на підйомник разом із лижами та палицями коштує близько 300 євро, а завдяки недорогій їжі та мінікухням в апартаментах витрати можна суттєво зменшити. Водночас мандрівникам варто врахувати додаткові витрати на оренду спорядження, скіпаси та можливі уроки з інструктором.