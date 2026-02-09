Тарновські походять з козацької старшини, йдеться в інстаграм-дописі @ukrainian_travels. Вони розбудували свій палац, приймали у ньому українських істориків, митців, а також зібрали розкішну козацьку колекцію, що стала основою експозиції Чернігівського музею.

Як Тарновські пов’язані з "Катериною"?

Родина Тарновських стала першими власниками Шевченкової "Катерини". На сайті "Тарас Шавченко" йдеться про те, що український поет малював картину саме для галереї Тарновського. Проте меценат не зміг за нею приїхати, тоді Шевченко написав йому листа, в якому коротко зробив опис картини та нарис.



Нарис картини "Катерина" / Фото з сайту "Тарас Шевченко"

Коли Тарас Шевченко повернувся в Україну, то вирушив в Качанівку до Тарновського й самостійно привіз "Катерину". Понад 50 років картина зберігалася в маєтку, і лише у 1902 році, коли в Чернігові відкрився музей Українських старожитностей, відому картину вже побачив світ. Сьогодні "Катерина" займає почесне місце в Національному музеї Тараса Шевченка у Києві.



Відома картина "Катерина" Тараса Шевченка / Фото з Вікіпедії

Який є загадковий факт про картину "Катерина"?

Картина має два підписи. Перший – червоною фарбою, а другий – чорною, над червоним. Проте в описі музею в Чернігові вказано, що в музей картина потрапила лише з червоним підписом. В одній з версій йдеться про те, що під час Ювелірної виставки Шевченка у Харкові 1939 року картину оформили в нову рамку, яка перекрила справжній підпис письменника, тому вище з’явився інший – чорною фарбою.

Що відомо про маєток Тарновських?

Палац переживав різні лихоліття й режими, але зберігся, тому зараз є музеєм та заповідником. Маєток Тарновських був одним з улюблених місць Миколи Гоголя, історика Костомарова, Максимовича, Яворницького, Ілля Ріпина (саме так звучало прізвище предків-козаків видатного художника, яке згодом русифікували).

Маєток став власністю першого власника Григорія Тарнавського у 1824 році. Він перебудував палац, додав другий поверх, а поруч звів багато менших будівель – господарських та для прислуги. У парку на понад 500 гектарів створили ставки з лебедями та альтанку, де давали концерти.

Як виглядає маєток Тарновських: дивіться фото

Після смерті Григорія його спадок продовжив племінник Василь Тарновський. Відомо навіть про те, що через багаторазове гостювання Шевченко закохався у Надію Тарновську – доньку власника помешкання. Захоплення нею він проніс через усе своє життя, але так і не одружився з нею.

У зібраній унікальній колекції Тарновського з’явилися козацькі шаблі, клейноди, речі гетьманів. Частину цих скарбів він заповів Чернігівському музею, який постраждав від ракетного удару у 2022 році.

За всі роки Качанівка пережила революцію, війни та навіть перетворення на інтернат і лікарню. У ХХ столітті вона стала історико-культурним заповідником, де команда ентузіастів працює над збереженням української спадщини.

