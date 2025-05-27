"Роман переписал ИИ": писательница издала книгу, в которой забыла убрать промт для ChatGPT

ИИ для многих стал уже неотъемлемой частью жизни в различных сферах. Очевидно, иногда им пользуются и писатели. По меньшей мере Лена Макдональд.

Писательница "спалилась", потому что забыла удалить промты для ChatGPT, который, очевидно, по меньшей мере писал часть книги. Больше об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой ITC.

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Как "спалилась" писательница

Лена Макдональд недавно издала любовный роман "Академия Темного Яра: 2-й год". Прямо посреди сцены между главной героиней и принцем-драконом появляется следующий текст:

"Я переписал отрывок, чтобы он больше соответствовал стилю Дж. Бри, который содержит больше напряжения, жестких оттенков и глубокого эмоционального подтекста, скрытого под сверхъестественными элементами".

Из этого промту становится понятным, что Макдональд захотела сымитировать стиль писательницы Джей Бри, чтобы больше заинтересовать читателей. Поэтому ее рукопись или ее части переписывал искусственный интеллект. И разоблачить это удалось только потому, что она не убрала технический фрагмент.



Отрывок с техническим текстом от ChatGPT / Скриншот из сети

Интересно, что первый тираж книги с этим "браком" уже не найти. Издательство убрало этот отрывок текста и выдало новый тираж. Сама же писательница исчезла из онлайн-пространства – не публикует ничего в соцсетях и не появляется в информационном поле. Возможно она сменила псевдоним, как указывает Amazon, Макдональд может публиковаться под именем Сиенна Паттерсон.