Петропавловская, Софиевская и другие: почему возле Киева целых пять Борщагивок и откуда взялись эти названия

Борщаговка для киевлян давно стала обычным названием, однако мало кто задумывается о том, что исторически таких поселений было целых пять. Более того, каждое из них имело собственное название, а их происхождение связано с киевскими монастырями, старинными земельными владениями и рекой Борщаговкой.

Пять Борщагивок располагались на западной окраине Киева, вдоль одноименной реки. Земли принадлежали различным монастырям, от названий которых и происходят прилагательные в названиях поселений, пишет 24 Канал.

Откуда взялись пять Борщагивок

В разное время здесь существовали:

Михайловская Борщаговка – принадлежала Михайловскому Златоверхому монастырю. Ее считают самой древней среди пяти.

Никольская Борщаговка – получила название от Пустинно-Никольского монастыря.

Братская Борщаговка – была связана с Братским Богоявленским монастырем на Подоле.

Софиевская Борщаговка – принадлежала Софийскому монастырю.

Петропавловская Борщаговка – ее земли были связаны с Петропавловским доминиканским монастырем.

За несколько веков пять Борщагивок существенно изменились. Михайловская и остатки Братской Борщаговки сохранились как исторические местности Киева с частной застройкой, а бывшая Никольская Борщаговка фактически исчезла – на ее месте выросли жилые массивы, в частности Южная Борщаговка.

Зато Петропавловская и Софиевская Борщаговки остались селами Киевской области, но из-за появления многочисленных жилых комплексов и разрастания столицы превратились в густонаселенные пригороды. В настоящее время оба села вместе с Чайками входят в состав Борщаговской территориальной общины Бучанского района, административным центром которой является Петропавловская Борщаговка.

Как выглядели Борщаговки когда-то: смотреть видео

Действительно ли Борщаговка получила название от борща

Существует интересная версия краеведа XIX века Лаврентия Похилевича. Он предполагал, что местные хутора поставляли монахам овощи для приготовления борща, отсюда и могло появиться название.

Однако это не единственное объяснение. Исследователи связывают происхождение топонима с рекой Борщаговкой, название которой, по одной из версий, могло происходить от древнего названия растения.