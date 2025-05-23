Победитель Евровидения 2025 был мемом в Tik Tok еще 3 года назад: эффектное видео

Ночью 18 мая в Швейцарии завершился финал Еврлбачення 2025, где победу одержал певец JJ из Австрии. Однако активным пользователям Tik Tok артист давно известен как герой мема.

Видео с JJ, настоящее имя которого Йоханнес Пич, собрало более 4 миллионов просмотров. Что это за ролик – рассказывает 24 Канал.

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Как JJ стал героем мема

В 2022 году популярной в сети была песня исполнительницы Shenseea с названием Pon Mi. Эта композиция начинается несколько пошлыми словами, однако в определенный момент именно эти строки начали активно использовать в различных ремиксах в Tik Tok. Одним из самых популярных мемов того времени был в виде оперного исполнения этой части песни.

А Йоханнес Пич – оперный певец. Поэтому в июне 2022 года он тоже записал свой кавер. И это видео мгновенно стало популярным и до Евровидения собрало 3 миллиона просмотров. Еще более миллиона просмотров ролик собрал уже после триумфа исполнителя.

Тот самый мем с JJ: смотрите видео

Интересно, что этот ролик закреплен на странице исполнителя рядом с видео о его победе на Евровидении 2025.

Стоит заметить, что вокруг певца разгорелся скандал, ведь накануне конкурса в одном из интервью он заявил, что вдохновлялся путинисткой Анной Нетребко, когда создавал песню Wasted Love, с которой и победил на конкурсе.